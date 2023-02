“Tengo un bajón que estoy todo el rato haciendo la falsa, lo que pasa que me emociona mucho saludaros, obviamente, de verdad que estoy muy tristona, no quiero dejar Jimena de la Frontera ni ‘Pesadilla en El Paraíso’, no quiero que se acabe jamás”, ha comenzado confesando Nagore Robles la última gala de nominaciones de esta segunda edición y es que, comienza la recta final.

Después de 5 semanas de concurso, el reality ha llegado a las puertas de la final, concretamente, ha llegado a la semifinal lo que ha supuesto el cierre de la granja de Jimena de la Frontera algo que se ha anunciado en la gala de este jueves. "Debéis disfrutar de vuestras últimas horas en el paraíso porque hoy cerramos la granja", ha anunciado Nagore Robles este 9 de febrero a los granjeros quienes han alcanzado finalmente esta semifinal.



Telecinco

Ya es el momento decisivo en el que se abre una nueva dinámica para decidir quién será el afortunado que se lleve los 20.000€ de premio que están en juego y por el que todos viajaron a la granja de Cádiz; sumándose a Víctor Janeiro como los ganadores de este concurso.

Nada más empezar la gala Borja Estrada, que era capataz, ha entrado como el primer semifinalista de la edición puesto que su bastón de mando no permitía salir nominado, siendo acompañado por Tania Deniz quien ganó la prueba de inmunidad. Después de que el grupo nominara a Silvina por primera vez y María José nominara directamente a Mar López, Antonio Montero se colaba directamente en la final.

Ahora ha comenzado la cuenta atrás con un nuevo mecanismo en el que se elegirá quién será el ganador del gran premio: los votos del público. "Después del cierre de la granja se abrirán las votaciones para elijáis quiénes quieren ustedes que sean los ganadores", explicaba Carlos Sobera en el plató de 'Pesadilla en el paraíso'.

Después de una edición exprés con tan solo diez concursantes en la que la tensión ha sido tremenda a pesar del reducido número, las luces de la granja se han apagado llegando la convivencia a su fin. Ahora, todos los concursantes serán trasladados a un hotel de Madrid desde el que vivirán la próxima semana para comenzar la final.