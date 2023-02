Aunque programas como First Dates, La isla de las tentaciones y Amor con fianza han tenido siempre más seguimiento, publicidad e incluso audiencia, hace unos meses se estrenó en Telecinco otro dating show bajo el nombre de Para toda la vida, cuyo título en inglés era The Bachelor. Precisamente, el creador del formato original Elan Gale, ha sido capaz de desarrollar otro formato de reality de citas que ya ha conquistado al público en países como Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. Ahora es el turno de disfrutar de FBoy Island en España.

Presentado por la actriz y cómica Valeria Ros (Zapeando), la mecánica del reality es simple. Tres chicas viajan a una isla tropical donde conocerán a 22 chicos: 11 se consideran "chicos majos" que buscan el amor y 11 admiten ser "FBoys" y están allí como picaplores profesionales para competir por un premio de dinero en metálico, una maniobra retorcida pero válida en este programa. El amor de verdad se mezcla con la atracción y el interés, haciendo aún más interesante la labor de conquista, pero también más ligera debido a un evidente tono de comedia. Hasta habrá lugar para castigos y terapias. Para que no pierdas detalle, te contamos dónde ver FBoy Island España y en qué consiste el formato.

Lo bueno se hace esperar. Por fin llega #FboyIslandEspaña ❤️❤️❤️ https://t.co/3RXFHlKkq9 — Valeria Ros (@VALValeriaRos) February 21, 2023









FBoy Island: claves, fecha de estreno y dónde ver el reality



Las tres chicas protagonistas del programa disfrutarán juntas de numerosas citas y experiencias con la esperanza de encontrar una verdadera conexión amorosa entre todos estos hombres. A medida que avanza la serie, todo se revela: quién es un "chico majo", quién es un "FBoy" y a quién eligen las chicas finalmente. Fboy Island España es, además de un reality, un experimento social que plantea viejos dilemas: ¿pueden los "FBoys" reformarse realmente?, ¿los "chicos majos" siempre tienen las de perder? Producida por WBITVP España, con Annelies Sitvast y Miguel Salvat como productores ejecutivos, sus 10 capítulos ven la luz en HBO Max el próximo viernes 3 de marzo.

Fboy Island España contará además con un divertido elemento diferenciador que descansará en el “Disfrutorio” y el “Redentorio”. A lo largo del programa, los chicos eliminados no se irán a su casa. Los “chicos majos” vivirán una experiencia de lujo y placer como recompensa por sus actitudes en el cortejo y el amor. Sin embargo, los “FBoys” se verán expulsados al “Redentorio”, un lugar en el que probarán de su propia medicina y se verán sometidos a castigos y “terapias” con el fin de la “reeducación”. Esa labor irá rodeada de mucha comedia gracias a la intervención de Valeria Ros.