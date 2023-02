Este mes de febrero, lamentablemente, se cumple el primer (y esperemos que último) aniversario de la guerra de Rusia y Ucrania. Por ello, múltiples programas ofrecen programaciones especiales, como ya ocurrió con Quince días de la invasión rusa y Espejo Público es uno de ellos. Susanna Griso ha viajado con un pequeño equipo del programa a Ucrania para cubrir la situación actual en el país en el que, por momentos, se recrudecen los ataques rusos.

La proximidad del 24 de febrero, día en que oficialmente se inició el avance ruso sobre territorio ucraniano en el pasado año 2022, hace que numerosos espacios quieran cubrir desde el lugar de los hechos tan terrible efeméride. Susanna Griso y sus compañeros han viajado durante algo más de 24 horas para comprobar sobre el terreno cómo vive el país un conflicto armado activo que ha cambiado la vida de millones de personas. Con trayectos en avión hasta Frankfurt (Alemania) y Cracovia (Polonia), posteriormente han vivido un trasiego en coche hasta la frontera de Ucrania por el cierre del espacio aéreo para vuelos civiles. A partir de ahí por una cuestión de seguridad, han escogido un tren nocturno que les lleve hasta Kyiv. Todos ellos han recorrido casi 4000 kilómetros para contar en primera persona las consecuencias de una guerra.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

📽️VÍDEO| @susannagriso ya está en Kyiv



🚙 Un viaje de casi 4.000 kilómetros narrado en primera persona



Así ha sido el periplo del equipo hasta llegar a Ucrania ➡️ https://t.co/gbXDCEUU5v pic.twitter.com/xR0cNiI5CE — Espejo Público (@EspejoPublico) February 22, 2023





Espejo Público se suma a la cobertura del aniversario de la Guerra de Ucrania

La actualidad manda. Esta es una de las mayores consignas del Periodismo y se enseña desde los primeros años de universidad. Por eso, cuando se tratan noticias de gran relevancia, nacional e internacional, los programas de corte informativo deben atender de forma prioritaria a las últimas horas y su seguimiento en el tiempo. Ya ocurrió recientemente con la programación especial por la muerte de la Reina Isabel II y ahora corresponde poner el foco en Ucrania.

Ese es el objetivo principal de Susanna Griso y su equipo al trasladarse desde el 22 de febrero a suelo ucraniano. El camino del propio equipo hasta la estación de tren de Kiev servirá para recordar que esa misma infraestructura se convirtió en el mayor centro de atención de refugiados en la recién estallada guerra. Pero ese solo fue el principio del que se calcula que ha sido el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. De allí salieron 18 millones y medio de ucranianos y en Polonia se quedaron un millón y medio. La situación es todavía tan inestable que, actualmente, de los que se fueron han vuelto a Ucrania unos 10 millones de personas procedentes de Europa. Actualmente en esta estación quedan alrededor de un centenar de personas que son en su mayoría mujeres, niños o personas mayores.



Del mismo modo que Griso ha viajado con Espejo Público, a lo largo de esta semana veremos coberturas especiales en informativos y magazines que nos proporcionen una visión más amplia del desarrollo de este último año en territorio ucraniano, las tensiones políticas y las necesidades sociales y sanitarias de la población afectada.



De hecho, RTVE anunció también una cobertura especial, tanto televisiva como a través de RNE, en que la conexión más importante se produce el 24 de febrero, cuando Carlos Franganillo presentará el Telediario 2 desde la ciudad ucraniana de Bucha, especialmente castigada por los crímenes de guerra, y, como Griso, también mostrará el viaje en tren hasta Kiev. Por su parte, Alejandra Herranz estará a cargo del Telediario 1 desde la frontera polaca con Ucrania donde aprovechará para resaltar el flujo de armas entre ambas naciones.