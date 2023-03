'La isla de las tentaciones' está llegando a su fin, sobre todo para la pareja formada por David Vaquero y Elena Adsuara, que tras protagonizar la hoguera de confrontación el reality show concluía para ambos. Elena le pedía un encuentro a Sandra Barneda con David para que le diera explicaciones sobre lo que ha ocurrido durante su paso por la Villa. Su chico entró muy convencido asegurando que no caería en la tentación, pero poco a poco fue sintiendo una conexión con María Aguilar, su tentadora favorita. Ambos se han dejado llevar la pasión y han vivido varios edredonings en la casa, lo que ha provocado a Elena difícil estancia en su concurso.

"Tú crees que me merecía todo lo que me has hecho?", así es como abría Elena la hoguera de confrontación, a lo que él de respondía que no. Acto seguido, le lanzaba una segunda pregunta: ¿Por qué lo ha hecho? y David le contestaba: "No lo sé, es muy complicado esto. Yo pensaba que no te iba a fallar. No te lo mereces Elena, me he dejado llevar", le explicaba él.

Sandra les proyectaba imágenes que no habían visto anteriormente, entre ellas la reacción de Elena al ver el beso de David con María y el consiguiente desmayo. En este sentido, él no ha podido contener las lágrimas. Y tras verlas, Elena rompía el silencio: "¿Que tú lo has pasado más mal que yo, David? Ya te digo yo que no. No me merezco esto, sabes como soy y que soy buena persona, y yo no me merecía eso", le explicaba.

"Es la verdad, pienso que no se lo merece. Yo te lo juro que no se lo quería hacer pasar así de mal. No quería hacerte sufrir", le ha contestado llorando y ha añadido: "Caí, me arrepentí, María seguía en el Villa, me seguía gustando y volví a caer", decía. Finalmente, tras el encuentro David ha decidido irse de 'La isla de las tentaciones' con un nuevo amor: María, quien ha sido muy criticada en redes sociales.