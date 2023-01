'La isla de las tentaciones 6' prometía llegar con muchas novedades, pero lo cierto es que nos estamos encontrando con caras que son viejas conocidas en la tele. Hace unos días nos enteramos de que un antiguo pretendiente de Violeta Mangriñán en 'Mujeres y hombres y viceversa' ha llegado a esta nueva edición para encontrar el amor. Se trataba del italiano Manu Napoli que, tras su regreso a su país natal, ha decidido volver para retomar su carrera televisiva mientras busca novia en República Dominicana, y ahora nos hemos enterado de que un nuevo soltero ha entrado en el juego y también es (oh, sorpresa) ¡ex pretendiente de Violeta Mangriñán!



La nueva incorporación en cuestión se llama Saúl Pina, un zaragozano de 27 años y profesor de primaria, además de deportista profesional como pertiguista. El chico parece estar deseando echarse novia, y ha optado por irse hasta el Caribe para ver si la encuentra después de participar en 2018 en 'MYHYV', donde quiso ligarse a Violeta. Ahora ha llegado al reality con la vista puesta en dos chicas: "La que más me gusta es Elena. También me gusta Lydia", le dijo a Sandra Barneda.

Saúl Pina, pretendiente de Violeta Mangriñán en ’Mujeres y hombres y viceversa’ en 2018. Mediaset

Violeta, que le calificó de "cuqui", quiso que entrara en el programa después de conocerle por redes sociales, y accedió sin problema. Sin embargo, de nada le sirvió, porque ese mismo año Violeta dejó el trono de la mano de Julen de la Guerra, con el que tuvo una tóxica relación hasta que, finalmente, en 2019, le dejó mientras estaba en 'Supervivientes' por su compañero de concurso Fabio Colloricchio. A día de hoy, viven juntos en su nueva casa en Valencia y tienen una hija en común, Gala.

Esto de 'recuperar' viejos conocidos de la tele, y especialmente de la cantera de 'MYHYV', no es ninguna novedad: en la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' Aitor, ex pretendiente de Marina Ruiz, también fue al programa como tentador, y Hugo Paz igualmente quiso irse como soltero VIP a República Dominicana a buscar novia tras pasar por el programa de citas y después de haberlo dejado con su novia, que casualmente también era Marina Ruiz, aunque ahora ella sale con Omar Sánchez, ex marido de Anabel Pantoja, una relación que comenzaron al conocerse en 'Pesadilla en el paraíso'.