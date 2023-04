Gema Aldón ya está en España. Después de haber abandonado por prescripción médica Supervivientes tras sufrir una fisura en el codo que se le complicó con una infección, la concursante de Supervivientes ha aterrizado en nuestro país y, tras haber disfrutado de una "ducha orgásmica", ha entrado en el plató reencontrándose en directo con su madre, Ana María Aldón.

Así, pasada la medianoche, llegaba el momento que ha sido uno de los más esperados de la gala de Tierra de Nadie, y es que cabe recordar que fue su madre quien la envió un mensaje de ánimo contundente para que no abandonara su experiencia a pesar del dolor: "Abandonar no es una opción, este es tu tren y no va a haber otro", le recordaba la andaluza. En la misma línea se pronunciaba de nuevo la diseñadora, quien explicaba qué era lo que sentía antes justo de ver a su hija. "No quería que fuera pero ahora estoy muy orgullosa", ha confesado la ex de José Ortega Cano quien ya sabía lo que era esta experiencia.

Telecinco

Ante los ojos de Carlos Sobera, madre e hija se han reencontrado con un emotivo abrazo en el que ambas se han deshecho en lágrimas, sobre todo Gema, quien no podía evitar emocionarse al volver a ver a su madre. Ambas se fundían en un eterno abrazo en el que Ana María no paraba de tocar la cintura de su hija ante lo que había adelgazado: "está muy delgada", aseguraba.

Tras ello se producía uno de los momentos más cómicos de la gala, y es que mientras Gema se abrazaba a su prima, Ana María daba vueltas a su alrededor buscando el codo lesionado de su hija. El momento se alargaba más de la cuenta y Carlos Sobera tenía que sentar a Ana María en su sitio: "¿no se lo has visto aún? Ya lo verás. Como sois las madres...", bromeaba.

Telecinco

Finalmente, tras confesar Gema que estaba "bastante medicada" y ya sin la infección, los colaboradores ponían en valor el concurso que había hecho y es que se ha convertido en una gran pescadora, siendo la primera que pescó en el concurso llegando incluso a coger un pulpo. Unos halagos que también recibió por parte de su madre, aunque ella quiso añadir una crítica constructiva: "me hubiese gustado que llegases a la final porque todos aprendemos de todo y a veces con tus formas pierdes la razón y me hubiese gustado que llegases para que entendieses desde fuera cómo se ve e interiorices eso, y te sirva a ti". Ante esto, Gema ha pedido "perdón por las formas por las que decía las cosas, pero en esta condición de penuria que pasamos...", una autocrítica que todos aplaudían.