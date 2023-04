Ya ha pasado una semana desde que Shakira cogió el avión para abandonar Barcelona, y aunque en un primer momento todo señalaba a que se iba a ir directa a Miami, la cantante jugó al despiste y prefirió primero hacer una parada. Así lo comprobaban en directo en el programa 'Fiesta' donde conocieron el vuelo en el que iba la colombiana con su familia: "ha hecho un giro extraño y no se está dirigiendo a Miami", decía Kiti Gordillo, quien se encuentra en la ciudad norteamericana, donde ha sido sorprendida por la Policía durante su cobertura de la noticia de Ana Obregón.

Shakira consiguió despistar a toda la prensa y hasta ahora no habíamos conocido dónde se encontraba después de haber cogido el avión en el aeropuerto de Barcelona, solo unos días después de haber sido 'desalojada' por su ex suegro de la casa donde vivía en la ciudad condal, y tan solo un día después de que Gerard Piqué reaccionara contundente a sus canciones.

Según han revelado en 'Fiesta', Shakira se encuentra en República Dominicana y no está sola. A pesar de que en estos años la colombiana no se ha dejado ver acompañada de mujeres de futbolistas, parece que la artista se encuentra disfrutando de las playas del país latinoamericano con una modelo y mujer futbolista, Carla Pereyra, quien, a diferencia de la colombiana, sí está compartiendo sus vacaciones en redes sociales.

En estas publicaciones, llama la atención que Carla comparte fotografías con sus pequeños y con dos amigas, en las que no hay ni rastro de Shakira, quien prefiere mantener en silencio sus vacaciones para disfrutar de la tranquilidad. "A mi me dicen entre líneas que es una villa privada", explican en 'Fiesta' sobre la ubicación en la que podrían estar alojadas.