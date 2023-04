La salida de Shakira de España aprovechando la Semana Santa está dando mucho de qué hablar. Y es que todo parece indicar que la cantante ha marchado con sus dos hijos a Miami para hacer su mudanza definitiva, aunque podría hacer una parada antes, en un territorio desconocido, para tomarse unas vacaciones antes de arrancar el curso en Estados Unidos. Aunque este podría ser un viaje que llevaba planificado desde hace varios meses, todo indica a que también estaría motivado por un enfado de Shakira después de haber recibido un email nada amable del padre de su ex marido en referencia a su casa de Barcelona.

En él, Joan Piqué, administrador único de la empresa que tenía en propiedad la casa, la instaba a abandonar la casa en la que residía hasta hoy con sus hijos antes del 30 de abril, según informa 'El Periódico'. Esto no solo afecta a Shakira sino también a sus padres.

Según la información de 'El Periódico', la carta la recibió a su llegada de Nueva York tras haber actuado en el 'Tonight show' de Jimmy Falon de la NBC, lo que podría ser la razón por la que la colombiana bajaba del avión en Cataluña entre lágrimas. Además, esta podría ser también la razón por la que la cantante ha lanzado varios mensajes crípticos en estos días como una fotografía en sol y sombra bajo el título 'Chiaraoscuro' o el mensaje que lanzaba en su fotografía junto a las alas del avión.

De esta forma, se está viendo que la relación entre Geràrd Piqué y Shakira es cada vez más tensa, y es que hasta el propio ex futbolista hablaba por primera vez sobre su ex sin mencionar, eso sí, el nombre de la cantante.