La disputa entre Manuel Cortés y Asraf Beno está dando mucho juego. Aunque llevan unas semanas sin convivir, los dos siguen teniendo sus problemas en la Palapa por lo que todo apunta a que en la unificación seguirá habiendo enfrentamientos. Ejemplo de esta situación ha sido el debate en la Palapa sobre si Asraf estaba jugando la baza de la victimización o no, tal y como cree Manuel y Alma, quien matizaba que no pensaba que lo hiciera siempre.

Un tipo de comentarios que Isa Pantoja había criticado a Manuel que hiciera. Por ello, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en preguntarle al cantante qué había sacado en claro de la conversación tan tensa que tuvo con su prima en su viaje a Honduras. Una pregunta que Manuel no evitó contestar.

Telecinco

"De la visita de mi prima me ha quedado que ella es mi familia realmente, es a la que tengo que respetar en un momento dado", ha sentenciado Manuel dejando claro que "Asraf no me toca nada" ante un gesto de desaprobación de su prima en plató. "En la situación que me pusisteis, tampoco era de muy buen gusto y tampoco le dije muchas cosas, aguanté más de lo que dije".



Eso sí, el cantante dejaba claro que anteponía la felicidad de la pareja a lo que él pensara del futuro marido de su prima: "Espero que entre ellos se amen, sean felices... lo importante con la boda no es que vaya yo, lo importante es que se casen de una vez". Ante esta frase, como era de esperar, Jorge Javier no se pudo contener y preguntó directamente: ¿Iría a la boda?

"Yo he vivido muchas cosas con ella de pequeña, yo tiro más por mi primo, pero el respeto por Isa y el cariño siempre ha estado, y siempre que ella ha cogido su teléfono, que ha sido poco, para escribirme, siempre ha sido respondido, ella hace más con Alma pero son cosas normales. No tendría problema en ir a la boda pero prefiero primero que se arreglen las cosas". Una respuesta tajante con la que seguramente Isa Pantoja esté de acuerdo.

