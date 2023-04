Kiko Rivera está muy molesto con Mediaset. Con la aprobación del nuevo Código Ético en la cadena de Fuencarral, el hermano de Isa Pantoja se ha quedado fuera de muchos de los contenidos, de hecho, Jorge Javier Vázquez evita incluso mencionar su nombre, refiriéndose a él como "el hermano de Isa Pi", "el hijo de Isabel Pantoja", o "el primo de Manuel Cortés". Y es precisamente esta relación, la de primo de Manuel Cortés, la que el DJ quiere defender en esta semana en la que el cantante se encuentra nominado en Supervivientes.

A través de un directo en la red social TikTok, Kiko Rivera ha denunciado que la organización de Supervivientes no le haya dejado visitar a su primo, como sí dejaron a su hermana, Isa Pantoja, a raíz de los enfrentamientos que está teniendo con Asraf Beno. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle, no me dejan ir a ningún sitio", explicaba a sus seguidores.

Gtres

"Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy con él al 100%", ha subrayado en el directo en el que ha dejado claro que, de poder acudir al plató a defenderle, "pondría a más de uno en su sitio" sin remedio. Esto podría suponer también cargar contra su futuro cuñado, Asraf Beno, que protagonizó un romántico encuentro con Isa Pantoja en las playas de Honduras.

De hecho, Kiko no se ha cortado a la hora de hablar de su cuñado: "Asraf es una persona que no me cae bien. Si gana me parece muy bien, que se lo lleve para casa y lo disfrute. A mí, personalmente, no me cae bien". Una relación que Isa Pantoja ya adelantaba en varios platós donde sospechaba que Manuel se está enfrentando a Asraf precisamente por su relación con Kiko. Sin embargo, Kiko Rivera apunta a otra parte.

Según el DJ, el programa estaría siendo editado de forma que se viera a Asraf como la única víctima: "Lo están poniendo como el bueno con el que todo el mundo se mete con él". "La única parte que veis en directo es lo de la palapa. Eligen lo que les va bien y no lo que no. A mí no me van a engañar ni a callar porque sé cómo funciona",.

Recuperado del ictus

Al día siguiente, el DJ ha anunciado que este mismo sábado estará pinchando en Sevilla, recuperando el ritmo de trabajo después del ictus que le dio a finales de año. El hijo de Isabel Pantoja volvía a los escenarios a los pocos meses de ser dado de alta.

Instagram

Además, tiene cerrado varios bolos al norte de España en las próximas semanas: "va a volver el Kiko fiestero", ha asegurado en un nuevo directo de TikTok. "No me hace falta ensayar la voz porque lo que hago bien es pinchar, yo pincho, de todas formas con los adelantos que hay en música, pues puedes entonar y la máquina te lo pone perfecto", añadía Kiko quien defiende su trabajo. "Yo pincho para los que les gusta y para los que no", subrayaba, "sé que lo hago perfecto, te podrá gustar o no pero está bien hecho".