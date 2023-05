El tonteo más que evidente entre Adara Molinero y Artùr Dainese sigue dándonos buenos momentos en 'Supervivientes', y es que entre tanto hambre, frío, penurias y momentos polémicos, todavía parece que queda algo de amor que repartir en Honduras, y el ucraniano lo ha demostrado con su compañera... ¡con un revolcón sobre la arena! Los despertares en el Caribe deben de ser de lo más idílicos con esos preciosos amaneceres en la playa, y Artùr parece que estos días, a pesar de estar entre los nominados, se está levantando más cariñoso de lo normal.

Era Adara la que iba a las esterillas a despertar a sus compañeros, y cuando se tumbaba a su lado, el modelo aprovechaba para hacerle 'una llave' y tumbarla a su lado para darle un abrazo. La cara de Adara era un poema, y es que no se podía creer el arranque de romanticismo del influencer. Ella sólo atinaba a decir "¡eh, eh, eeeeh!" ante los ojos de incredulidad de otros compañeros como Jonan, que intentaban rebajar el 'fuego': "Cariño, que te ha dicho buenos días, no que te la tires", apuntaba el instagrammer.

"Oh my god. ¡J*der! Qué cariñoso ya por la mañana", se sorprendía ella, una sorpresa que aumentaba cuando Bosco respondía: "No lo sabes tú bien", un picante comentario al que Artùr subía la temperatura: "Sobre todo por la mañana". Adara no podía evitar ponerse roja ante la forma de intentar ligar de su compañero.

¿Qué pasará con Adara y Artùr tras 'Supervivientes 2023'?

El final de la edición se aproxima irremediablemente tras casi 3 meses de convivencia, y todos están jugando sus cartas lo mejor que pueden. A Artùr, que se sinceraba más que nunca en su paso por el puente de las emociones, le han acusado ya de buscar una carpeta con Adara, aunque ella ha dejado que no está interesada en dar ese paso, sobre todo en una conversación que tenían en el mar, donde ni siquiera quería decir si estaba abierta al amor: "Estoy... que quiero vivir. Quiero disfrutar con mi hijo, pasármelo bien... si viene alguien, guay, pero no busco", dejaba claro.