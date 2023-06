Ricardo Gómez sólo tenía siete años cuando empezó a interpretar a Carlitos en ‘Cuéntame cómo pasó’. El hijo pequeño de los Alcántara decidió emprender el vuelo en solitario hace cinco años cuando cogió a su novia de toda la vida, Karina, y se marchó a Nueva York dejando a toda España con el corazón encogido y a todo su equipo llorando a lagrima viva. Ahora, el actor que le da vida fue el invitado de ‘La matemática del espejo’ esta semana. Habló con Carlos del Amor del peso de la fama, de la dificultad de desprenderse de algunos personajes, de inseguridades y sueños. "Hay una parte del público que ha entendido que 'Cuéntame' es una parte de mi vida, pero no mi todo”, afirma con la seguridad de quien que es todo un veterano a pesar de tener sólo 29 años

El pequeño de los Alcántara decidió emprender un nuevo vuelo hace cinco años y decir adiós a la serie que le vio crecer. Lo hizo emocionando a espectadores y compañeros de reparto con un guion escrito por él. No quería encasillarse y había llegado la hora de enfrentarse a nuevos retos, personajes y proyectos. Ese fue el motivo de su salida de la serie: "Mi trabajo pasa por intentar escoger muy bien mis pasos post 'Cuéntame' para que la gente sea capaz de verme en otros papeles y en otros registros. Hay un momento en el que me digo ¡espera! ¿La gente sólo me va a ver como este personaje?”.

Y tras madurar la idea llegó el momento de comunicarlo. Su madre, quien años atrás lo llevaba con ella al teatro mientras actuaba fue la primera en apoyarle: “Tú siempre has creído mucho en ti, no dejes de hacerlo ahora”. También sus amigos y compañeros de profesión: “Hubo bastante gente dentro de la industria, empezando por mis amigos que me creyeron. Si no me llegan a creer podría haber acabado siendo esclavo de Carlitos”.



Juan Echanove fue de las primeras personas en conocer la decisión de Ricardo de abandonar la serie. Le conocía tan bien que lo intuyó unos años antes: “Le detecté desánimo y sobre todo incertidumbre. Yo creo que lo hizo en el momento ideal”.

Desde el principio hizo una amistad especial con Juan Echanove, al que molestaba en los descansos de las grabaciones no dejándole dormir la siesta. Ricardo repetía constantemente lo bien que le caía su nuevo amigo mayor. “¡Que no quiero caerte bien, coño!”, recuerda entre risas el veterano actor.

Han pasado cinco años desde que Ricardo Gómez decidiera abandonar la serie, y Carlos Alcántara voló lejos de su familia televisiva. Si leemos entre líneas, parece que el actor regresará para el final de 'Cuéntame': "Si, están ahí escribiendo para cerrar la serie. Yo creo que todo lo que bien empieza hay que acabarlo bien. Que así sea”.