La familia Adams lleva décadas siendo los parientes terroríficos más queridos del género de miedo. Su origen está en las caricaturas que Charles Addams publicó en The New Yorker y que pronto fueron adaptadas para la televisión en la serie de 1964. En esa ficción del mismo nombre, se empleó por primera vez la famosa melodía de cabecera que les ha acompañado desde entonces.

En los 58 años que han pasado desde aquel estreno, hemos ​podido ver diversas adaptaciones de esta particular familia, que incluye las versiones de los 90 y las más recientes de animación. Pero este 2022 llega una nueva serie que explora el universo de los Addams aunque con un interés muy concreto, la adolescencia de uno de los personajes más interesantes de la saga, Miércoles.

A modo de spin-off, con Tim Burton en la dirección y los creadores de Smallville, Al Gough y Miles Millar al frente de los guiones, Miércoles (Wednesday) contará en 8 episodios los años de Miércoles Addams como estudiante en la Academia Nevermore. Al estilo de un coming of age (ficción sobre el paso a la vida adulta), descubriremos la época en que la joven intenta controlar sus habilidades especiales mientras lidia con las dificultades propias de la adolescencia.

Wednesday: fecha de estreno de la serie de Tim Burton para Netflix

Netflix ya ha hecho público el estreno de Wednesday durante el otoño. Por el contenido de la serie, entre lo fantástico y lo terrorífico, estimábamos que el lanzamiento de la ficción rondaría cerca de la celebración de Halloween, pero parece que finalmente tendremos que esperar un poquito más. La fecha de estreno concretada por Netflix es, como no podía ser de otro modo, el miércoles 23 de noviembre, cuando por fin podremos redescubrir a este interesantísimo personaje de la familia Addams, uno de los más clásicos del género de miedo.

Wednesday: reparto del spin-off de La familia Addams en Netflix

El icónico personaje de Miércoles Addams, desde La familia Addams (1991) y La familia Addams 2: La tradición continúa (1993), parece irremediablemente asociado al rostro de Christina Ricci. Por eso lo fanáticos de la terrorífica familia esperaban ver a la actriz asociada al personaje. Si bien, por una cuestión de edad Ricci no podría ser la adolescente hija de los Addams, sí participará en la ficción y además no en un simple cameo, aunque habrá que esperar para descubrir cómo será su colaboración en el proyecto.

Entre tanto, lo que sí podemos hacer es poner cara a la nueva Miércoles, que será interpretada por Jenna Ortega, a la que podemos ver como la joven Jane the Virgin, así como en la serie de Disney Channel Entre hermanos o más recientemente en You. Resolviendo algunas incógnitas del reparto, ya conocemos quién dará vida a Morticia Addams, la matriarca de la familia, que corre a cargo de Catherine Zeta-Jones (Queen America).