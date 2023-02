Las novelas adolescentes y juveniles, románticas y hasta de misterio, están más de moda que nunca, al menos en el sector audiovisual. Hace años nos conquistó la adaptación de A tres metros sobre el cielo, nos enganchamos a sagas como Los juegos del hambre o Divergente, nos enterneció Bajo la misma estrella y soñamos con el amor atemporal de Crepúsculo. Pero la tendencia continúa y ya no solo hay un interés por este tipo de publicaciones en la gran pantalla, sino también en la pequeña.

Las plataformas no paran de demostrar el éxito de estas ficciones y recientemente lo hemos podido comprobar en Netflix con A través de mi ventana y Amazon Prime Video con el anuncio de la producción de Culpa Mía. Por eso, ahora es el turno de Disney Plus+ de ponerse las pilas en este género y ofrecer su gran apuesta para este año, la serie La chica invisible que adapta la trilogía de Blue Jeans, el sobrenombre bajo el que publica el periodista y escritor español Francisco de Paula Fernández González.

Morena Films se encarga de llevar a un formato capitular la saga literaria de este autor, que ya vio otra de sus series de novelas dar el salto al cine en El club de los incomprendidos. Dirigida por Tito López Amado y Aritz Moreno, La chica invisible comienza su andadura desde la trama de la primera novela de la trilogía, del mismo título, a la que envolverá de un tono más oscuro para ahondar en lo peor de la cultura machista en forma de denuncia.





La chica invisible: personajes y detalles de la serie de Blue Jeans de estreno en Disney Plus+

La trilogía original de Blue Jeans da el salto a la pantalla a través de una serie que ve la luz en Disney Plus+ el miércoles 15 de febrero. Por eso queremos conocer qué nos vamos a encontrar en sus capítulos recorriendo la historia de las novelas. Para ello, primero repasamos los tres títulos de la saga, que comienzan con La chica invisible (2018), para seguir con El puzzle de cristal (2019) y finalmente La promesa de Julia (2020).

Las tres obras tienen por protagonista a Julia Plaza, una joven que se anima a resolver el misterio de la chica invisible en el primer relato y acaba investigando casos misteriosos que parecen encontrarla como por obra del destino en los otros dos. En la serie la joven será interpretada por Zoe Stein (Besos al aire, Mantícora), acompañada por Daniel Grao (HIT, La sonata del silencio) en el papel de su padre, Miguel Ángel, el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso que ocupa la primera novela y el arranque de la serie.

Una adolescente aparece muerta durante las fiestas de verano de Cárdena, un pueblo ficticio de Andalucía, donde todos sus habitantes serán sospechosos de asesinato hasta que Miguel Ángel y Julia Plaza, padre e hija, investiguen los hechos cada uno a su manera. ¿Descubrirán quién mató a Aurora Ríos?

El rodaje, emplazado en varias localidades sevillanas como Carmona, El Viso del Alcor y Gerena, estába programado desde el pasado abril hasta este mes de julio de 2023 con la intención de lanzar la serie en 2023 en Disney Plus+, plazo que se ha cumplido.

