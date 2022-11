Pocos meses después de finalizar la segunda temporada de Big Little Lies, Nicole Kidman dejó caer que una tercera temporada sería posible pues David E. Kelley, guionista de la serie, podría tener una idea fantástica para volver a reunir a las amigas de Monterrey. Sin embargo, finalmente, este deseo de fanes y equipo técnico y artístico no se hará realidad. Así lo ha confirmado la actriz Zoë Kravitz (Kimi, Alta fidelidad) en una entrevista a la revista GQ británica, de la que es portada este mes. La intérprete del personaje de Bonnie ha explicado porqué no se desarrollarán nuevos episodios de la serie y se trata de un motivo de lo más triste.



Big Little Lies: el triste motivo de la cancelación de la serie de HBO Max

Tuvo un gran éxito, tanto de popularidad, como de audiencia y crítica. Big Little Lies fue una auténtica revolución para HBO Max desde su estreno y consiguió una buena horda de fanes para las actrices protagonistas que estaban fantásticas en sus respectivos papeles. Mujeres reales, complejas, empresarias, madres... ejemplos de identidades femeninas diversas en las que muchas espectadoras podían verse reflejadas. Y además, la serie tenía un componente adictivo, un misterio por resolver en la primera temporada y un crimen por ocultar en la segunda, siendo esta una continuación clara de las tramas de la primera.

Sin embargo, todos los seguidores de Big Little Lies deseábamos escuchar la gran noticia de su renovación pero, según parece, eso ya no será posible. Zoë Kravitz ha reconocido recientemente que todo el equipo lamenta el fallecimiento el pasado 2021 del director, Jean-Marc Vallée, y a consecuencia, no creen oportuno continuar con más historias sobre Madeline, Renata, Celeste, Jane y Bonnie sin él. Un motivo triste, aunque completamente respetable y absolutamente noble, que nos deja sin reencuentro de nuestros personajes favoritos en una temporada 3.