Cuando se trata de adaptar obras literarias existe la posibilidad de hacer una versión audiovisual digna, a veces incluso mejorada, pero también hay peligro de no llegar a la altura del texto original. Algo así ocurrió en 2007, cuando hubo un intento de trasladar la trilogía de fantasía de Philip Pullman titulada La materia oscura con una película titulada como la primera de las tres novelas, La brújula dorada.

Sin embargo, en 2019 vio la luz una nueva adaptación, esta vez en formato serie, que pretendía recorrer completa la trilogía, por lo que también abarcaría La daga y El catalejo lacado. Coproducida por BBC y HBO Max, La materia oscura mostró una producción muy cuidada, y la primera temporada cosechó un éxito notable que llevó al proveedor de streaming a apostar por una segunda tanda. Ahora, tres años después de su estreno, llega por fin el desenlace de la ficción y te contamos todo lo que debes saber de la temporada 3 de la serie.

La materia oscura: fecha de estreno de la temporada 3 en HBO Max

La trilogía literaria llega a su fin en HBO Max. La serie La materia oscura alcanza su tercera y última temporada en la plataforma para rematar las aventuras de Lyra y el resto de personajes del universo encantado creado por Philip Pullman. Los fanáticos de la saga llevaban meses esperando a conocer la fecha de estreno y ya es una realidad, los nuevos capítulos estarán disponibles en el catálogo del servidor de streaming a partir del lunes 5 de diciembre en Estados Unidos, lo que conlleva que se corresponda con la madrugada del 6 de diciembre en el horario español.

La materia oscura: sinopsis y reparto de la temporada 3

Tras una segunda temporada más metafísica, ya que los protagonistas estaban cada vez más cerca de averiguar la auténtica naturaleza del polvo, en la tercera tanda, basada en la novela El catalejo lacado, la verdad se puede rozar con las yemas de los dedos. En el arranque de la temporada final de La materia oscura observaremos a Lyra (Dafne Keen, The Acolyte), la niña elegida, y Will (Amir Wilson, Carta al rey), el portador de La Daga, deben viajar a un lugar oscuro del que nadie ha regresado. A medida que se acerque la gran guerra de su padre contra la Autoridad, aprenderán que salvar los mundos tiene un precio terrible. Por si fuera poco, él experimentará la alegría de conocer y luego perder a su padre. Además, en los nuevos episodios descubrimos a qué se ha estado dedicando Lord Asriel (James McAvoy, Hijos de Dune), desaparecido durante la entrega anterior, que estaba tratando de invocar ángeles.

Junto a Keen, McAvoy y Wilson también volvemos a ver a Ruth Wilson como Mrs. Coulter, Simone Kirby como Mary Malone, Will Keen como el presidente McPhail, Jade Anouka como Ruta Skadi, Ruta Gedminstas como Serafina Pekkala, Lin-Manuel Miranda (Hamilton) como Lee Scoresby y Andrew Scott (Fleabag) como Jopari. A todos ellos se unen en los nuevos episodios Adewale Akinnuoye-Agbaje como el comandante Ogunwe, Jamie Ward como el padre Gómez. Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison y Chipo Chung son los ángeles rebeldes Balthamos, Baruch y Xaphania; mientras que Ama será interpretada por Amber Fitzgerald-Woolfe.