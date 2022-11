Algunas series están destinadas a revolucionar en panorama audiovisual, bien por su revolucionario formato o bien por su planteamiento creativo. Así, de un tiempo a esta parte, el empoderamiento femenino ha sido un objetivo claro de la industria, tanto en las historias que se cuentan como en los equipos que las sacan adelante. Por eso ficciones como Big Little Lies, And Just Like That o The Morning Show han sido éxitos de público y crítica. HBO Max, que entendió este cambio de paradigma hace años, apuesta cada poco tiempo por producciones hechas y/o protagonizadas por mujeres y su último gran estreno fue La vida sexual de las universitarias.



En noviembre del año 2021 vio la luz esta serie que daba un salto de la generación Girls, en la que podrían identificarse las millenials, a la ahora conocida como Generación Z. Con muy buen gusto y habilidad Justin Noble (Yo nunca, Brooklyn Nine-Nine) y Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project) han sabido reflejar los retos y problemáticas de las jóvenes de hoy en día, haciendo un retrato bastante transversal de cómo las veinteañeras afrontan sus primeras situaciones en el camino a la vida adulta. Esta serie, basada en el coming of age que supone el paso a la universidad, alcanza su segunda tanda el jueves 17 de noviembre y os contamos todo lo que se sabe de la temporada 2 de La vida sexual de las universitarias.

La vida sexual de las universitarias: sinopsis y reparto de la temporada 2 en HBO Max

Kimberly, Leighton, Bela y Whitney son cuatro jóvenes que inician su andadura en la universidad coincidiendo como compañeras de habitación en la residencia. Por suerte, aunque son muy distintas, sus personalidades y vivencias se complementan y se convierten en buenas amigas. Juntas afrontan esa nueva etapa de sus vidas con apoyo, sororidad y mucho humor.

Las claves de La vida sexual de las universitarias residen en un guion dinámico, unos personajes que abarcan múltiples situaciones de la sexualidad, el autoconocimiento, la socialización y la amistad, y tramas que pasan con extraordinaria soltura de la comedia al drama. Además, resulta un acierto el casting de la serie, pues el reparto encabezado por Pauline Chalamet (hermana de Timothée Chalamet), Reneé Rapp, Amrit Kaur y Alyah Chanelle Scott ha sido una apuesta por el talento joven y sin duda, ha dado frescura a los capítulos.

En la segunda temporada, las chicas comienzan a pasar por situaciones algo más complejas que en la primera tanda. Sin perder los momentos de humor, los primeros atisbos de vida adulta comienzan a ponerles retos que solo podrán superar apoyándose mutuamente. Asumir la sexualidad públicamente, fracasos amorosos, problemas familiares y otras problemáticas que bien podrían ocurrirle a las jóvenes y adultas de hoy en día, traerán de cabeza a las protagonistas de La vida sexual de las universitarias en esta temporada 2.