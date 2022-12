Acostumbrados a que los monstruos de los últimos tiempos tengan algo más de mitológico que de realista, en el cine hemos pasado de primates de distinta índole como ocurre en El planeta de los simios o Proyecto Rampage a los dinosaurios de Jurassic World, por no hablar de películas más asociadas a la serie B como Megalodón. Por lo que, como ya es habitual, donde hay un nicho que parece tener margen para ampliarse, ahí aparece Netflix. Su último estreno, Trol, llega para revolucionar el cine de criaturas.



Desde el jueves 1 de diciembre es posible ver en la plataforma esta película noruega dirigida por Roar Uthaug (Tomb Raider, La montaña mágica), donde demuestra que, cuando se trata de monstruos, la clave está en construir un filme interesante en torno a una acción bien orquestada, aunque en esta ocasión no acabe siendo muy rompedora ya que su guion cumple con todos los parámetros del género. Aún así, vamos a profundizar en las virtudes y defectos de Trol.

Trol: sinopsis y reparto del estreno de Netflix

En las profundidades de la montaña de Dovre, cerca de Oslo, una explosión despierta a un ser gigantesco después de pasarse un milenio aprisionado. Este ser comienza a arrasar todo lo que encuentra a su paso mientras se dirige sin detenerse hacia la capital de Noruega. Pero, ¿cómo se puede parar a algo que supuestamente era solo una leyenda? Las autoridades recurren entonces a Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann), una audaz paleontóloga que tratará de aportar todo su conocimiento para evitar que este trol ancestral siembre el caos.

Además de Ine Marie Wilmann, también identificamos entre el reparto a Mads Sjøgård Pettersen, Gard B. Eidsvold, Kim Falck, Anneke von der Lippe, Fridtjov Såheim, Dennis Storhoi, Yusuf Toosh Ibra, Jon Ketil Johnsen, Ingrid Vollan, Karoline Viktoria Sletteng Garvang y Axel Barø Aasen.

Hechos de tierra, piedras, un corazón cubierto de nieve y huesos congelados. Surgieron de la oscuridad y a la luz del sol se congelaron. 'Trol' es la nueva película del director Roar Uthaug, disponible en Netflix el 1 de diciembre.⛰️ pic.twitter.com/46z6Ha7T5B — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 12, 2022

Trol: opiniones sobre la película de Netflix

Contra todo pronóstico, pese a enmarcarse en el cine de criaturas, Trol es una película más de aventuras y suspense que de terror. De hecho, la calificación en Netflix es de mayores de 12 años, lo que la convierte en un entretenimiento bastante familiar.

La crítica internacional ha puntualizado que Trol acierta en el hecho de optar por una criatura de la cultura folclórica escandinava, pues si bien recorre códigos clásicos de la ciencia ficción y del género de acción y los efectos especiales no son espectaculares, sí ofrece entretenimiento y hasta escenas llamativas gracias a ese ser mitológico.