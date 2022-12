A lo largo del año son muchos los estrenos de cine y no tantas las oportunidades en que tenemos tiempo libre para acudir a las salas por lo que, normalmente, hacemos una selección de los títulos que vamos a disfrutar en pantalla grande. Por suerte, bien para volver a disfrutar de ellos, o bien para ver aquellos que nos perdimos, ahora tenemos las plataformas, un sistema cómodo para abarcar más cine de calidad desde el confort de nuestro sofá. Entre las últimas incorporaciones al streaming de estrenos de este 2022 está el filme Mira cómo corren.



En ella nos adentramos en el West End de Londres en la década de 1950, un período de explosión cultural en la capital británica en la que el teatro fue uno de los grandes protagonistas. Pero lo cierto es que, en esta ocasión, asistiremos al salto al cine de una de las obras de mayor éxito de aquella época. Aunque lamentablemente, un crimen frenará el proyecto y será necesario investigarlo.

Mira cómo corren: dónde ver la película en plataformas

Dirigida por Tom George, esta historia de suspense clásico al estilo de Sherlock Holmes o las novelas de Agatha Christie, aunque pasada por el filtro del humor, ha pasado primero por salas. Pero es el turno de disfrutar de Mira cómo corren en plataformas. En España eso es posible desde el pasado 7 de diciembre gracias a , el proveedor de streaming que ha incluido la película en su catálogo.

Mira cómo corren: sinopsis, reparto y crítica del estreno de Disney Plus+

¡Bienvenidos al mayor asesinato jamás escenificado! Los planes para una versión cinematográfica de una obra de teatro de gran éxito se han detenido abruptamente después de que un miembro fundamental del equipo es asesinado.



Cuando el inspector Stoppard, cansado del mundo, y su ansioso compañero novato, el agente Stalker, se hacen cargo del caso, ambos se ven inmersos en un enigmático misterio dentro del glamuroso y sórdido mundo del teatro. Cuanto más investigan el misterioso homicidio, más se dan cuenta de que lo hacen por su cuenta y riesgo.

Sam Rockwell (F is for Family) y Saoirse Ronan (Mujercitas) asumen los personajes principales de Mira cómo corren, interpretando a Stoppard y Stalker, respectivamente. Pero su labor en esta película que mezcla el suspense y la comedia funciona como un reloj gracias a la colaboración del resto del reparto, entre quienes podemos encontrar a Adrien Brody (Blonde), Ruth Wilson (La materia oscura), Reece Shearsmith (Inside No. 9) y Harris Dickinson (Trust) como un joven Richard Attenborough.