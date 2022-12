El año 2022 ha sido un tanto atípico en la factoría Disney. Acostumbrados a asistir a varios estrenos de animación a lo largo de los 12 meses, en esta ocasión el ritmo de lanzamientos ha sido bastante limitado y, principalmente, centrado en su proveedor de streaming. A través de Disney Plus+ hemos ido viendo los estrenos de Red, Chip y Chop: los guardianes rescatadores y Ice Age las aventuras de Buck. Además, pasados unos meses, también se incorporó la única película que sí tuvo recorrido amplio en salas, Lightyear, también disponible en el catálogo de la plataforma. Por eso quizá el último lanzamiento del año de animación de la Casa del Ratón se espera con ansia por grandes y pequeños. Muy pronto llega Mundo extraño para cerrar este 2022 con un filme familiar, divertido y lleno de aventuras.

Mundo extraño: fecha de estreno de la película en Disney Plus+

La última apuesta original de la factoría Disney por la animación en este año 2022 llega a las pantallas a través de su plataforma de streaming. Por eso tenemos una cita con el Mundo extraño de la familia Clade el viernes 23 de diciembre, cuando por fin podremos conocer en las particularidades de este clan de exploradores que viven aventuras tan interesantes como peligrosas.

Mundo extraño: sinopsis y reparto del doblaje de la película

Los Clades son una familia muy conocida en todo el mundo, todos ellos son unos exploradores de mundos célebres. Un día, todos juntos, se aventuran en un proyecto por el que llegan a un nuevo lugar nunca pisado por nadie. Allí tendrán que enfrentarse a numerosos peligros y descubrirán nuevas criaturas jamás documentadas. Sin embargo, la misión se pone en riesgo y amenaza fracasar debido a las abundantes peleas entre los componentes de la familia. ¿Conseguirán superar sus diferencias y alcanzar el objetivo que todos ansían?



La versión original en inglés cuenta con unas cuantas voces conocidas que se pueden identificar. En el papel principal, como Searcher Clade, está Jake Gyllenhaal (Culpable, Velvet Buzzshaw), acompañado por Jaboukie Young-White (Solo asesinatos en el edificio, Baymax) como Ethan Clade, Gabrielle Union (Truth Be Told, Doce en casa) dando vida a Meridian Clade y Dennis Quaid (Feliz Navidad y esas cosas, Goliat) completando el clan como Jaeger Clade. El resto del reparto lo conforman Lucy Liu, Karan Soni, Adelina Anthony, Abraham Benrubi, Jonathan Melo, Nik Dodani, Francesca Reale, Emily Kuroda, Reed Buck y Alan Tudyk como el narrador.