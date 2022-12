Aunque muchas veces sentimos que no damos abasto con la copiosa oferta de series, documentales y películas de las diferentes plataformas de streaming, sí hay algo que nos atrae en descubrir los nuevos proyectos que van recopilando todas ellas, más aún si se trata de una producción nacional. De hecho, para que no perdamos detalle, en Diez Minutos TV estamos recopilando en listados como el de las mejores películas de Amazon Prime Video 2023 o las series más esperadas de Amazon Prime Video para 2023 los próximos títulos de los que disfrutaremos el año que viene. De hecho, entre ellos, ahora toca celebrar uno de los futuros lanzamientos de que comienza su andadura, Puntos suspensivos.

Se trata de la nueva película del director y guionista David Marqués (En temporada baja, El club del paro, Dioses y Perros, En fuera de juego, Aislados, Desechos y Cualquiera), cuyo rodaje comenzó en la localidad cacereña de Berrocalejo (Extremadura). Esta producción española tiene detrás a Álvaro Longoria de Morena Films y cuenta con la participación de Prime Video y RTVE y la financiación de la Junta de Extremadura. El filme tiene planificada una distribución en salas por cuenta de Vértice 360 y, posteriormente, pasará a estar disponible en Prime Video en España.

Puntos suspensivos: sinopsis y reparto de la película de Prime Video

Leo (Diego Peretti), exitoso escritor de novelas de misterio, firma con el seudónimo de Cameron Graves. Mientras escribe su próximo libro en un aislado chalet, recibe la extraña visita de Jota (José Coronado), un inquietante personaje que dice ser periodista. Nadie conoce la identidad de Leo y solo Victoria (Cecilia Suarez), su agente, sabe que está allí, así que: ¿Cómo ha conseguido Jota llegar hasta él? ¿Cuáles son sus intenciones?

Un oscuro secreto relacionado con Adriana (Georgina Amorós), su joven amante, parece estar detrás de la misteriosa visita. Mentiras, traiciones, amenazas y muerte marcarán el despiadado duelo entre estos personajes.

Puntos suspensivos está concebida como una película de un potente humor negro, que a veces roza la incomodidad. Con un guion sorprendente que potencia el duelo actoral entre los dos protagonistas, su puesta en escena, la localización y la fotografía del filme fomentarán una perspectiva crítica sobre el gran egoísmo y la vanidad de la sociedad actual.

El reparto está liderado por Diego Peretti (El reino, La ira de Dios) y José Coronado (La familia perfecta, Way Down), a quienes acompañan Cecilia Suárez (Tadeo Jones 3, Cuidado con lo que deseas) y Georgina Amorós (Élite, Código emperador).