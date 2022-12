Cuando hablamos de la producción frenética de las plataformas siempre hay una que reina por encima de las demás en cuanto a cantidad de proyectos. Netflix no nos da tregua en cuanto a entretenimiento se refiere. Cada semana hay un bombardeo de estrenos que incluyen películas, series y documentales de todos los géneros y temáticas imaginables de cualquier país en el que la compañía tiene sede. Por eso, no es de extrañar que cada poco tiempo tengamos noticias de nuevos rodajes de ficciones originales de la casa del Tudum. Entre las últimas apuestas por el talento español se encuentra una nueva serie que se estrenará bajo el título Mano de hierro.

Se trata de un thriller de 6 episodios que ha sido creado y dirigido por Lluís Quílez y producido por The Mediapro Studio. La serie acaba de comenzar su rodaje recientemente y, durante las semanas que se alarguen las grabaciones, recorrerá distintas localizaciones de Barcelona, Lérida o Gerona. Pero para conocer los atractivos de los capítulos, primero vamos a descubrir en qué consiste la historia de la serie Mano de hierro y qué intérpretes pondrán rostro a todos los personajes.



Comienza el rodaje de Mano de Hierro, una nueva serie creada y dirigida por Lluís Quílez, para Netlix @netflixes.



👉🏻¿Qué pasaría si un inesperado accidente y la desaparición de un cargamento de cocaína desencadenara una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas? — The Mediapro Studio (@themdpstudio) November 25, 2022

Mano de hierro: sinopsis y reparto de la nueva serie española de Netflix

El puerto marítimo de Barcelona recibe casi 6.000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30.000 kg de cocaína, convirtiendo a la ciudad Condal en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el lucrativo negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, propietario de la principal terminal del puerto de Barcelona en la serie española de Netflix Mano de hierro. Si alguien quiere usar el puerto para importar una carga ilegal debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que ha conformado a su alrededor. Sin embargo, un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas.

El reparto principal está plagado de rostros televisivos, puesto que lo componen Chino Darín (La embajada, Historias para no contar), Jaime Lorente (La casa de papel, Élite, Cristo y Rey, El Cid), Natalia de Molina (Quién te cantará, Fácil), Sergi López (El cielo abierto, Mediterráneo), Enric Auquer (Vida Perfecta, Sky Rojo), Eduard Fernández (Criminal: España, 30 monedas), Melina Matthews (Sentimos las molestias, La monja guerrera), Roberto Mateos (MotherFatherSon) y Óscar Foronda (Bienvenidos a Edén, Los herederos de la tierra).