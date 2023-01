Las historias de venganza no se alimentan únicamente de tv movies de sobremesa y filmes de Liam Neeson. De cuando en cuando se estrena alguna producción adictiva que nos atrapa ante la pantalla con una trama en que el revanchismo no solo es aceptado sino respetado y entendido. Ese es el caso de la miniserie que estrenó Netflix el pasado jueves 5 de enero, La dama de los muertos.

En clave de thriller, en tan solo 6 episodios de menos de 50 minutos, descubrimos una trama interesante en que una mujer demuestra estar dispuesta a todo para vengar la muerte de su esposo. Eso sí, no se deja a un lado el dilema moral habitual en estos casos entre el bien y el mal, tal como lo concebía la novela homónima de Bernhard Aichner en la que se basa La dama de los muertos. La cuestión es averiguar cuál de las dos partes del ser humano saldrá vencedora.

La dama de los muertos: sinopsis y reparto de la miniserie de Netflix

Brunhilde Blum es una mujer sumida en un profundo sufrimiento. Recientemente ha visto su felicidad truncada debido a la muerte de su esposo pero la pena pronto es reemplazada por las ganas de venganza. Con el ansia de una justiciera, comenzará a buscar a la persona responsable de su pérdida, llegando incluso a cegarse por alcanzar su objetivo.

El dilema moral entre el bien y el mal, la rabia que la gobierna y los peligros que la acechan serán solo compañeros de viaje en esta lucha sin cuartel por esclarecer las circunstancias del fallecimiento de su marido. En su tarea, Brunhilde terminará exponiendo los secretos más oscuros de su pequeña comunidad.

Para dar vida a esta mujer atormentada por la pérdida está la actriz Anna Maria Mühe (En el lugar del crimen, Dogs of Berlin), que presta todo su talento y aprendizaje en ficciones criminales para enriquecer el tono de thriller y las ansias de venganza del personaje. Junto a ella también podemos ver a Yousef 'Joe' Sweid, Hans-Uwe Bauer, Felix Klare, Emilia Pieske, Lilian Rosskopf, Romina Küper, Simon Schwarz, Sebastian Hülk y Shenja Lacher.

La dama de los muertos: opiniones sobre el estreno de la serie

La crítica internacional ha sido bastante halagüeña con la ficción remitiéndonos a claves como el ritmo y el tono. Según adelantaba hay escenas trepidantes, una puesta en escena trabajada, una agilidad en el relato (favorecida por la opción de alargar la historia tan solo 6 episodios) y un arraigo al estilo visual propio del thriller que hacen de La dama de los muertos un entretenimiento atractivo.

Además, esta miniserie crece gracias a la hondura del personaje principal y su drama personal. Si también valoramos la personalidad tan peculiar de Brunhilde ideada desde la novela, respetada por el guion de la película y ensalzada por la interpretación de Anna Maria Mühe, nos encontramos ante una protagonista que nos genera empatía y al mismo un interés genuino que invitan a hacer su camino de venganza junto a ella.