Es increíble que algunas historias clásicas sigan de total actualidad en el presente. Tramas que se relatan en canciones, novelas, series y películas a veces tienen puntos en común tan reconocibles que ya nos parecen básicos del imaginario común. ha apostado por una muy particular entre sus últimos estrenos. Su nueva serie es una telenovela turca titulada , con la que se sube al carro de las producciones otomanas en el que plataformas como Netflix o cadenas generalistas como las de Mediaset o Atresmedia llevan años sacando rendimiento.

Sin embargo, la particularidad de este proyecto tiene múltiples causas, porque no solo se trata de una ficción más corta de lo que suele ser habitual en las telenovelas. De hecho, Entre el mundo y yo consta de una temporada de tan solo 8 episodios. Pero es que además, su trama guarda un parecido asombroso con una canción popular española Un ramito de violetas, lanzada por Cecilia en 1975.

Salvando las distancias, y con una historia adaptada al siglo XXI, la pareja protagonista vivirá una historia de amor doble, la ordinaria a la vista de todo el mundo y otra en que ella oculta su identidad a través de las redes sociales al estilo del juego de las flores y las poesías que relataba la canción.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Puede reavivarse un amor perdido? 💔

No te pierdas el tráiler de la Serie Original #EntreElMundoYYo, protagonizada por #DemetÖzdemir y #BuğraGülsoy. Disponible el 25 de enero solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/DXA10t9Dg2 — Disney+ España (@DisneyPlusES) December 30, 2022

Entre el mundo y yo: reparto y sinopsis de los capítulos de la serie turca de Disney Plus+

Entre el mundo y yo reúne a dos actores de sobra conocidos en nuestro país como protagonistas de esta nueva historia romántica turca. Demet Özdemir (Mi hogar mi destino, Pájaro soñador, Tácticas en el amor) recibe las réplicas de Bugra Gülsoy, (Mi hija, Amor a segunda vista). Ellos son Ilkin y XX respectivamente. La trama comienza descubriéndonos que Ilkin teme que su novio, el famoso actor, ya no la ame. Un día decide contactarlo en redes sociales con un perfil falso, y casi inventa a la mujer que podría seducirle y arrebatárselo.

A estos dos actores les acompañan en el reparto de Entre el mundo y yo Hafsanur Sancaktutan, Ibrahim Selim, Zerrin Tekindor, Ali Yogurtcuoglu, Hasan Ak, Cem Zeytünlü, Ismail Genc y Metin Akdülger. Todos ellos van construyendo esta particular historia de amor a dos bandas en los 8 capítulos que conforman la serie:

Negación

Ilkin intenta todo lo que puede para salvar su relación antes de tomar una decisión extraordinaria.

2. Sospecha

Ilkin decide poner cara a su perfil falso. La joven becaria de su oficina, Sinem, llama su atención.

3. Farol

Ilkin decide actuar y averiguar qué ocurre exactamente entre Sinem y Tolga.

4. Cara a cara

Ilkin decide porner fin a todo, cortando el contacto con Sinem y su relación con Tolga.

5. Aceptación

Tolga creía haber superado sus sentimientos por Ilkin, pero se entera de su accidente.

6. Vuelta a la vida

Cuando Tolga se entera del accidente, quiere ver a Ilkin, pero le dan miedo sus emociones.

7. Pasando página

Empieza a crecer un amor entre Ilkin y Kenan mientras Tolga empieza a sospechar de Sinem.

8. Entre el mundo y yo

Tolga descubre la verdad, pero espera al estreno de su obra para afrontarla.