El ritmo de estrenos de Netflix hace que, en muchas ocasiones, varias películas, series y documentales nos pasen inadvertidos ante la variadísima oferta de la plataforma, tanto en producción propia, como en adquisiciones. Pero, a veces, algunas de ellas resurgen de entre los miles de contenidos de su catálogo para demostrarnos que había una historia digna de disfrutar en la comodidad de nuestras casas. Ese es el caso de la película Lobo vikingo, que tras varios meses disponible en streaming ha sido en febrero de 2023 cuando ha encontrado su oportunidad. La película se ha situado en el segundo puesto del preciado Top 10 de Netflix, que en estas fechas lo completan filmes como Joker, Infiesto, La gente como vosotros o Pamela Anderson: una historia de amor, así que merece que nos detengamos en ella para averiguar qué tiene de interesante.

Lobo vikingo es una ficción noruega enmarcada en el género de terror dirigida por Stig Svendsen en la que somos testigos de un terrible asesinato en una fiesta junto con la protagonista. A partir de ese momento, esta adolescente nos hará pasar algo más de una hora y media de tensión a través de sus extrañas visiones.

Lobo vikingo: resumen y reparto de la película noruega de Netflix

Thale es una joven de 17 años que acaba de mudarse con sus padres a un pequeño pueblo. Su cambio de vida se debe a que su madre ha obtenido una buena oferta de trabajo en la policía local de la zona. Para integrarse en su nuevo hogar, decide acudir a una fiesta pero lo que debía ser una celebración acaba de la peor forma posible, puesto que una estudiante es asesinada brutalmente. Lo peor de todo es que la propia Thale se convierte en una testigo clave del caso.



El mayor problema para resolverlo es que la joven comienza a experimentar visiones y deseos extraños que, además de aterrorizarla, le harán mezclar sus recuerdos, la realidad y lo que solo ella parece poder ver. ¿El asesino era un animal? ¿Un lobo?

El peso interpretativo de este filme recae especialmente en Elli Müller Osborne, aunque su labor se completa con las actuaciones de un reparto formado por Liv Mjönes, Arthur Hakalahti, Mia Fosshaug Laubacher, Vidar Magnussen, Sjur Vatne Brean y Øyvind Brandtzæg, entre otros.

Lobo vikingo: crítica del filme de terror de Netflix

Aprovechando la elección del género de terror para este filme, Lobo vikingo se impregna de la clásica ambientación del noir nórdico, con una fotografía fría y oscura, que favorece poderosamente a la creación del suspense necesario para garantizar unos buenos sustos. Si a esto se añade la puesta en escena, que aprovecha mucho de la tradición de leyendas propia de los países del norte para envolver de bruma y misterio el relato, nos encaja mejor la inserción de la figura del hombre-lobo como elemento de terror de la trama.

Sin ser ninguna maravilla ni aportar grandes cosas al género, Lobo vikingo al menos garantiza una sesión de cine de terror que sí tiene sustos, que ya es más de lo que muchos de estos filmes nos ofrecen.