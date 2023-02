En 2019 una película rompió los esquemas del público en cada cine en el que se ofrecían pases. Joker revolucionó la cartelera de ese año en varios aspectos. Sus cifras de taquilla fueron realmente buenas, llegando a recaudar en todo el mundo 1,074.2 millones de dólares y coronándose como la sexta película más taquillera de 2019. Pero es que la crítica internacional también avaló el proyecto, alabando especialmente la labor de Joaquin Phoenix como protagonista. De hecho, la película acumuló 11 nominaciones al Oscar y 4 a los Globos de Oro, entre las que la categoría de Mejor actor y Mejor banda sonora se llevaron sendos galardones.

Gotham, 1981. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) vive en Gotham con su madre, y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente por lo que actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos. Pero su presente es bastante crudo, pues este cómico en horas bajas no solo no consigue sacar una pequeña sonrisa a la gente, sino que apenas tiene fuerzas para exponer la suya propia. Como sufre trastornos mentales y el sistema de salud no le ampara debidamente acaba pareciendo un bicho raro a ojos de quienes le rodean.

Pero, incluso cuando parece imposible, todavía pueden empeorar las cosas y su vida da un giro oscuro y desgarrador tras un suceso violento en el metro. A partir de ese momento un Arthur siniestro y cruel está dispuesto a tomarse la justicia por su mano lo que, además de no servirle de ningún alivio, además incrementa su ira contra una sociedad que le ignora.

Joker: dónde ver la película en plataformas en España

Con esta escalofriante historia en la cabeza y la ya icónica escena del descenso de las escaleras del neoyorkino barrio del Bronx a ritmo de la canción Rock and Roll part. 2 de Gary Glitter, recomendamos a quienes no hayan visto Joker que la disfruten (o la sufran un poco). Para ello, hace años que la película está disponible en HBO Max pero, desde el 1 de febrero de 2023, también se puede ver en Netflix.

Al fin y al cabo, en plena carrera por el Oscar 2023, conviene recordar alguna de las joyas de los últimos años, más aún cuando podemos recurrir a ellas en la comodidad de nuestro hogar. Cuatro años después de su estreno en cines Joker se puede ver en varias plataformas en España, y por eso os invitamos a conmoveros con la historia de Arthur Fleck.