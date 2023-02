El cine español es una industria prolífica en la que son muchos los estrenos interesantes a los que podemos dedicar nuestro tiempo de ocio. Cada año son múltiples los títulos que engrosan las propuestas de acción, drama, comedia, suspense o animación, por hablar de algunos de los géneros principales. Hasta el cine más independiente está recibiendo los elogios de público y crítica, y las películas de autor, con el sello característico del director o directora que las filma, ya tienen un atractivo añadido desde hace años. Ese es el caso de Alberto Rodríguez, que con su película Modelo 77 alcanza su octavo largometraje.

El responsable de filmes tan icónicos como 7 vírgenes, After, Grupo 7, La isla mínima o El hombre de las mil caras ha vuelto a regalarnos un thriller trepidante en esta historia carcelaria en la que la acción y el suspense van de la mano de un plan de fuga, pero cuyos mayores méritos son el ritmo, el retrato político de una época muy concreta de la historia de España y la profundidad de los personajes.





Modelo 77: dónde ver la película española en plataformas

A juzgar por su recorrido en la temporada de premios Modelo 77 ya es considerada una de las mejores películas del año. Las nominaciones de los Goya 2023 la han situado como la segunda película con más candidaturas, solo por detrás de As bestas (Rodrigo Sorogoyen). La película de Alberto Rodríguez opta a 16 'cabezones' entre los que se encuentran Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion y Mejor actor protagonista para los dos intérpretes principales. Por eso, si aún no la has visto en cines, es el momento de disfrutarla desde la comodidad del hogar. Modelo 77 se estrena en Movistar Plus+ el viernes 10 de febrero.

Modelo 77: sinopsis y reparto de la película

Cárcel Modelo. Barcelona, 1977. Manuel (Miguel Herrán), un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la cuantía de su delito. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino (Javier Gutiérrez), se une a un grupo de presos comunes que se está organizando para exigir una amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo.



Miguel Herrán (La casa de papel, Élite) y Javier Gutiérrez (Reyes de la noche, Estoy vivo, Bajocero) lideran un reparto con interpretaciones llenas de matices y profundidad. Les acompañan Jesús Carroza (Los herederos de la tierra, Apagón), Fernando Tejero (La que se avecina, El Continental), Xavi Sáez (Nasdrovia, La edad de la ira), Catalina Sopelana (El inmortal, Sky Rojo), Polo Camino, Alfonso Lara (La Fortuna, Servir y proteger), Javier Lago (La cocinera de Castamar, Sequía) e Iñigo Aranburu (Alba, Intimidad), entre otros.