Teniendo en cuenta la envergadura de The Walt Disney Company, no es de extrañar que algunas de sus producciones circulen libremente entre sus cadenas con el objetivo de difundirse de forma internacional en busca de la mayor repercusión posible. Por eso, lanzamientos de FOX o ABC se pueden ver en Hulu en Estados Unidos y, cualquiera de ellas llega a España a través de Disney Plus+. Gracias al canal Star, en esta ocasión, celebramos la llegada a la plataforma de la nueva serie original del gigante audiovisual, Horario especial.

Se trata de una serie protagonizada por un periodista pero cuya historia capta nuestro interés no por sus habilidades profesionales, sino más bien por la vida que lleva detrás de los focos. El claro ejemplo del informador que pasa a ser personaje sirve de hilo conductor para una historia criminal en un tono de thriller policíaco mexicano atractivo para el espectador. Por eso, repasamos las claves de Horario especial.

Horario estelar: sinopsis y reparto de la serie de Disney Plus+

Horario estelar, creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn, quienes junto a Luis Urquiza se han encargado de la dirección, ha sido concebida como una serie de thriller criminal en la que se nos presenta a Ramiro Del Solar es, probablemente, el periodista de investigación más respetado de México. Se ha curtido haciendo reportajes mordaces y por ello goza de una reputación intachable que se extiende también a su familia. Su esposa tiene una gran carrera profesional y juntos educan a una preciosa hija que sigue los pasos de su padre como reportera seria. Aunque la vida familiar de Ramiro ocupa constantemente las páginas de la prensa amarillista, nunca ha perdido el respeto del público. Pero eso es solo porque Ramiro ha sabido ocultar sus secretos.

Cuando su joven amante Alexia, medallista olímpica y mejor amiga de su hija, muere estando con él, Ramiro debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su imagen. Así es como este hombre decide eliminar las pruebas de su relación. El caso provoca conmoción a nivel nacional y Ramiro utiliza su posición para manipular la investigación, hasta que le dan donde más le duele. Al ver a su hija señalada como principal sospechosa, Ramiro debe tomar una decisión: confesar lo que ha hecho o contratar para su hija el mejor abogado que el dinero pueda pagar.



El papel principal de esta serie lo ocupa Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán, Luis Miguel) y su labor se completa con un reparto formado por Dominika Paleta, Maya Zapata, Ela Velden, Pamela Almanza y Alejandro Camacho.

