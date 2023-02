Con el 2023 más que avanzado, las plataformas se ponen las pilas con un buen listado de estrenos jugosos que nos hagan más atractivo el ocio en casa y, en febrero, no no podía ser de otro modo. , que no para de ampliar su catálogo con contenidos de lo más variados, vuelve a revalidar su apuesta por el cine, las series y los documentales y especiales preparados para toda la familia. El objetivo, una vez más, es atrapar ante las pantallas de televisores y dispositivos a todos sus suscriptores y tentar a algún espectador nuevo. Así que recopilamos los estrenos de series y películas en enero de 2023.

Entre los lanzamientos más destacados esta la esperada incorporación del último estreno de Marvel en cines, Black Panther: Wakanda Forever. Pero este mes será especialmente potente en lo que a series se refiere, puesto que al menos dos adaptaciones literarias se convierten en ficción capitular, como ocurre con La chica invisible y Fleishman está en apuros, aunque también podremos disfrutar de Óscar Jaenada en Horario estelar y nos adentraremos de lleno en las realidades paralelas de Mila en el multiverso. Para cerrar, en el campo de los especiales podremos adentrarnos en un nuevo making of de una película de superhéroes con Marvel Studios Reunidos y homenajearemos a uno de los clásicos Disney más queridos, La Bella y la Bestia, que está de aniversario.



Estrenos de películas de Disney Plus+ en febrero de 2023



Black Panther: Wakanda Forever - (1 de febrero)

Tras la muerte del rey T'Challa, la reina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye y las Dora Milaje luchan para proteger su país de las fuerzas mundiales intervencionistas. Mientras los wakandianos intentan pasar página, los héroes se alían gracias a la Perro de la Guerra Nakia y a Everett Ross. Tienen un objetivo: trazar un nuevo futuro para el reino de Wakanda.

Estrenos de series de Disney Plus+ en febrero de 2023

Los Proud: más ruidosos y orgullosos (Temporada 2) - (1 de febrero)

Continuación de la aclamada serie Los Proud. Esta nueva ficción capitular sigue las aventuras y desventuras de Penny Proud, ahora con 14 años, y su familia, con humor y sentimiento. Los años 2020 traen un nuevo trabajo a Trudy, la madre, nuevos sueños a Óscar, el padre, y nuevos retos a Penny: una nueva vecina "woke" que cree que tiene mucho que enseñarle, enfrentamientos con "influencers" y la gestión de sus hormonas. Vuelven los amigos de Penny, como Dijonay, LaCiénaga, Zoey y Michael. También vuelve su abuela, dispuesta a usar la disciplina y el cariño según convenga a Penny. Y entre las novedades están Maya y KG, dos hermanos nuevos en el barrio y los primeros en tener dos padres varones.

La chica invisible - (15 de febrero)

Las trilogía literaria de Blue Jeans, el sobrenombre bajo el que publica el periodista y escritor español Francisco de Paula Fernández González, da el salto a la pequeña pantalla en una serie. Comenzando por la adaptación del primer libro, La chica invisible, estos libros tienen por protagonista a Julia Plaza, una joven que se anima a resolver el misterio de la chica invisible en el primer relato y acaba investigando casos misteriosos que parecen encontrarla como por obra del destino en los otros dos. En la serie la joven será interpretada por Zoe Stein (Besos al aire), acompañada por Daniel Grao (HIT, La sonata del silencio) en el papel de su padre, Miguel Ángel, el sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso que ocupa la primera novela y el arranque de la serie.

Mila en el multiverso - (15 de febrero)

A sus 16 años, Mila está viviendo la aventura de su vida viajando por el multiverso en búsqueda de su madre, Elis. Mientras viaja descubre que existen múltiples universos y se enfrenta a los Operadores, un grupo de misteriosos y peligrosos individuos que buscan eliminar todos los universos. Mila tendrá que enfrentarse a ellos para salvar el inmenso multiverso.

Horario estelar - (15 de febrero)

Ramiro Del Solar es el periodista de investigación más respetado de México. Pese al escrutinio constante de los medios, lleva una vida familiar intachable, su mujer tiene una gran carrera profesional y su hija sigue sus pasos como reportera. Pero Ramiro tiene sus secretos. Cuando una aventura con la mejor amiga de su hija llega a un final trágico, Ramiro debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger su imagen.

Fleishman está en apuros - (22 de febrero)

Este mes Disney+ está volcada en la adaptación de novelas porque con este acumula otro lanzamiento de origen literario. El libro de Taffy Brodesser-Akner es ahora la nueva serie de la plataforma. En ella conoceremos la historia de Toby Fleishman, un hombre que daba por hecha su vida, plácida junto a su mujer desde hace casi quince años y sus hijos. Pero su rutina sufre un cambio repentino cuando se separan, deben repartirse la crianza de los niños, y redescubrir su vida como solteros. Sin embargo, en pleno proceso de adaptación, Rachel dejar a sus dos hijos en su casa y no vuelve más.

El Club de Los Graves - (22 de febrero)

Carlos Vives hace las veces de profesor de música en la serie de Disney Plus+. Convertido Amaranto Molina se hace cargo de Los Graves, un grupo de alumnos que deben hacer un camino redentor antes de estar listos para mostrar su mayor talento. A través de metodologías de lo más originales, esta especie de Escuela de rock en un tono más serio y profundo, hará que los estudiantes encuentren juntos su camino en común. Eso sí, también tendrán la oportunidad de descubrir muchos aspectos ocultos de su propio maestro.

Documentales y especiales de Disney Plus+ en febrero de 2023

Marvel Studios: Reunidos: creando Black Panther: Wakanda Forever - (8 de febrero)

Esta serie documental muestra los making-of de las diversas producciones creadas por Marvel. En este caso, los espectadores podrán disfrutar de detalles exclusivos del rodaje de Black Panther: Wakanda Forever. Asimismo, el equipo técnico y artístico completan la experiencia con sus impresiones particulares sobre las jornadas de grabación y el resultado de la cinta.



La Bella y la Bestia: celebrando 30 años - (24 de febrero)

Con la finalidad de celebrar el 30 aniversario del clásico animado “La Bella y la Bestia”, Disney ha preparado un especial que une la animación y la acción real con detalles de este filme que se volvió el favorito de pequeños y grandes. Nuevas actuaciones, decorados y trajes podrán ser disfrutados en la pantalla.

