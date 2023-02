Se ha convertido en una de nuestras ficciones favoritas de Netflix y, probablemente, del panorama seriéfilo. Pocas producciones han conseguido poner de acuerdo a tanta gente en la elegancia y el compromiso con el que se tratan las inquietudes adolescentes como en el caso de Sex Education. En sus capítulos, sin perder la conexión con la actualidad presente, los guiones abarcan desde la sexualidad hasta las relaciones afectivas, la crisis de identidad, la relación con los adultos, las incertidumbres de cara al futuro profesional y el desarrollo de la capacidad de entender, apoyar y respetar a sus semejantes.

Por eso nos hemos enganchado sin remedio al aprendizaje de Otis, Maeve, Eric, Lily, Adam y el resto de compañeros del instituo Moordale. Sin embargo, aunque ya hemos podido disfrutar de tres temporadas completas y Netflix garantizó, al menos, una cuarta, más allá de ese rodaje no hay noticias oficiales de renovación. Sin embargo, sí se ha podido saber algunas de las bajas que sufrirá el reparto de cara a una hipotética temporada 5 y, por desgracia, acaba de sumarse la última.

Sex Education: Emma Mackey no estará en la temporada 5

Pese a que, probablemente, hasta el estreno de la temporada 4 no se hará ningún anuncio sobre la producción de nuevos episodios que continúen Sex Education, sí sabemos que tocará despedirse de algunos de nuestros personajes favoritos. A falta de una confirmación oficial de Netflix sobre si las tramas de la cuarta tanda tendrán una continuación o si diremos adiós a los estudiantes de Moordale, sí se van conociendo detalles del elenco que condicionarían (y mucho) los guiones de esa posible temporada 5.

Desde hace unos meses hemos ido conociendo las bajas de de Simone Ashley (centrada ahora en su papel como Kate en Los Bridgerton), Patricia Allison (que ya no aparece en su rol como Ola en la cuarta temporada), Tanya Reynolds (como le ocurre a su pareja en la ficción, Ola, Lily tampoco interviene en la cuarta tanda), Rakhee Thakrar (Emily ya no ejerce como profesora en Moordale en la temporada 4) y la lamentadísima ausencia de Ncuti Gatwa, por lo que diremos adiós a Eric al final de la cuarta temporada. Por eso ahora ha supuesto un golpe para los fanes conocer que también se suma ahora la actriz Emma Mackey (Muerte en el Nilo), quien renuncia a continuar como Maeve en la quinta tanda de Sex Education en el caso de que Netflix acabe por dar el ok a nuevos capítulos.

Durante la ceremonia de los Premios BAFTA, en la que Mackey ha sido galardonada como Estrella emergente, la actriz ha sido preguntada por su continuidad en Sex Education. En declaraciones a Radio Times confesó: "¿Temporada 5? ¡Acabé la cuarta la semana pasada! No, no creo que esté en la temporada 5. He dicho adiós a Maeve".