Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos destacado las adaptaciones literarias como un género propio dentro del audiovisual. Pese a que abarcan comedia, drama, acción y suspense, las series y películas que se basan en libros tienen siempre un punto en común, el reto que supone traspasar personajes conocidos por los lectores a la pantalla sin decepcionarles. Hay un sector en particular que goza de múltiples traslados al audiovisual y es el de la novela de fantasía. Desde Harry Potter y Crepúsculo a Percy Jackson hay cientos de ejemplos de series y películas sobre criaturas, magia y fuerzas oscuras que han conquistado al público y en esa línea va la última incorporación a la lista: Las brujas de Mayfair.

Excepto para algunos fanáticos de esta saga, quizá el título sea algo desconocido, pero todo se clarifica un poco más si aclaramos que su escritora es Anne Rice, la misma que firmó los ejemplares de Crónicas vampíricas o Entrevista con el vampiro. Precisamente, ambas publicaciones han tenido adaptaciones, la primera como una serie y la segunda con la película de 1994 y la serie de 2023 que en España se estrenó el pasado 12 de enero. Pero ya se puede disfrutar de otra de sus obras en formato capitular.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las brujas de Mayfair: dónde ver la serie que adapta la saga de Anne Rice

La escritora Anne Rice compuso un universo entrelazado entre Crónicas vampíricas y Las brujas de Mayfair. De hecho, algunos aspectos que rodean a los Mayfair aparecen de forma explícita en la otra saga en los libros Merrick, El santuario y Cántico de sangre. Por eso, ahora que tenemos la oportunidad de poner rostro a esta familia literaria, no podemos perder la oportunidad de ver el estreno de la serie, el jueves 23 de febrero, a través de AMC+. Además, para quienes disfruten de este universo, tendrán la oportunidad de seguir viendo más episodios de la serie porque ya ha sido renovada para una segunda temporada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las brujas de Mayfair: sinopsis y reparto de la serie de AMC+



Rowan Fielding, una intuitiva y joven neurocirujana, comienza a vivir una serie de episodios inquietantes. Cuando se enfada, mata con la mente. Asustada por este terrible poder, comienza a buscar respuestas, entre otras cosas, para ser capaz de controlarlo. Su búsqueda será lo que le lleve a averiguar que su familia biológica es un clan de brujas.



Pero esa no es la mayor sorpresa que se lleve Rowan. Mientras aprende a dominar sus nuevas habilidades, debe enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Tengo algún tipo de poder monstruoso." #LasBrujasDeMayfair de Anne Rice. Estreno el 23 de febrero. pic.twitter.com/rNcElkmkr6 — AMC+ España (@AMCPlusEs) February 3, 2023

En la piel de Rowan, la protagonista, nos encontramos a la actriz Alexandra Daddario, uno de los jóvenes talentos que aparecieron en otra adaptación cinematográfica de un libro, la saga Percy Jackson, a quien recientemente hemos podido ver en la primera temporada de la serie The White Lotus.

El reparto se completa con la presencia de Jack Huston, Tongayi Chirisa, Harry Hamlin, Beth Grant, Erica Gimpel, Jen Richards, Patrick Robinson, Annabeth Gish y Tobias Jelinek, entre otros.