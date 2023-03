En algunas ocasiones ocurre que una serie se estrena sin demasiada repercusión y, tras su paso por la temporada de premios, los académicos y críticos nos ponen la vista en ella para destacar sus virtudes y animarnos a verla. Ese es el caso de , estrenada en 2021 como Abbott Elementary en la cadena estadounidense ABC. Esta pequeña joya nos muestra las diferentes formas de afrontar la educación en una escuela pública norteamericana con recursos limitados, lo que implica verdaderos retos.

Apenas 13 episodios de 23 minutos cada uno nos conquistaron combinando a un ritmo trepidante, y desde la comedia, una proclama en favor de la figura de los profesores como los mayores "influencers" de la sociedad, ya que son los que inspiran y orientan a los más pequeños, mientras nos capta con las historias personales de los profesores que incluyen situaciones hilarantes. Pues bien, ahora es el turno de continuar la compleja labor de los profesores del Colegio Abbott en su segunda temporada.

Colegio Abbott: dónde ver la temporada 2 en España

La comedia Colegio Abbott ha pasado los últimos meses recibiendo los frutos del esfuerzo colectivo de todo el equipo. Desde el guion a la dirección, pasando por el reparto, esta serie grabada en un formato de falso documental tiene un mérito coral y eso se ha manifestado en la temporada de premios. En poco tiempo ha recogido tres Globos de oro (Mejor serie de comedia, actriz y actor secundario) de los cinco a los que optaba, dos Critics Choice Awards (Mejor serie de comedia y actriz secundaria) de las seis nominaciones que acumuló y los Premios Emmy a Mejor actriz de reparto (Sheryl Lee Ralph) y guion de sus seis candidaturas, por hablar solo de algunos de ellos. Por eso creemos que Colegio Abbott ha hecho méritos suficientes para que le demos una oportunidad ahora que estrena su segunda temporada. Desde el miércoles 1 de marzo es posible empezar a disfrutar, además de los de la primera tanda, de los 19 nuevos episodios que completan la serie. En su estreno se ofrecen los 10 primeros y, posteriormente se irán sumando los demás al catálogo de la plataforma.





Colegio Abbott: sinopsis y reparto de la temporada 2 en Disney Plus+



De nuevo, el grupo de maestros del Colegio Abbott vuelve a la carga. Unos dedicados y apasionados, otros un poco descreídos del sistema, trabajan para ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida, a pesar de la cantidad de alumnado que tienen que atender y con presupuestos limitados.

Para ello, el centro educativo vuelve a contar con Quinta Brunson (Single Parents, Miracle Workers) como Janine Teagues, Tyler James Williams (The Walking Dead, Mentes Criminales: Sin Fronteras) como Gregory Eddie, Janelle James (Crashing) como Ava Coleman, directora de la escuela, Lisa Ann Walter (9-1-1) como Melissa Schemmenti, Chris Perfetti (The Night Of) como Jacob Hill, Sheryl Lee Ralph (MacGyver) como Barbara Howard, y William Stanford Davis (Truth Be Told) como Sr. Johnson, el conserje de la escuela.