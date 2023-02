La caza de historias interesantes es una de las mayores actividades de las plataformas. La presentación de guiones originales y adaptaciones son los dos grandes filones que alimentan sus estrenos y, precisamente el mundo literario es uno de los más prolíficos para el traspaso de historias a la pantalla. En esa línea surgió el proyecto de , un best seller del New York Times escrito por Taffy Brodesser-Akner que podía convertirse en serie a través de un guion firmado por la periodista junto a Mike Goldbach.

Una vez hecha realidad, la serie Fleishman está en apuros ofrece 8 episodios en los que conocemos la historia de Toby Fleishman, un hombre que daba por hecha su vida, plácida junto a su mujer desde hace casi quince años y sus hijos. Pero su rutina sufre un cambio repentino cuando se separan, deben repartirse la crianza de los niños, y redescubrir su vida como solteros. Sin embargo, en pleno proceso de adaptación, Rachel dejar a sus dos hijos en su casa y no vuelve más.

Fleishman está en apuros: dónde ver la serie en España

Desde que desembarcó en España en marzo de 2020 ha cubierto unas necesidades audiovisuales que, posiblemente, ni sabíamos que teníamos. Desde las películas clásicas de la factoría hasta los nuevos estrenos, pasando por series para adultos de lo más ambiciosas, hasta la cobertura de las factorías Marvel y Star Wars. Millones de contenidos nos han alegrado los meses más duros de la pandemia y, posteriormente, múltiples tardes y noches de visionados en el comodidad del hogar, incluso con familia y amigos. Por eso no nos sorprende que sea esta plataforma la encargada de estrenar en España la adaptación a serie de Fleishman está en apuros, que queda disponible en el catálogo de Disney Plus+ desde el miércoles 15 de marzo.

En ella se refleja la dura etapa de adaptación a la nueva vida de una pareja separada, con la tensión en sus negociaciones de paternidad compartida y la amargura residual de una relación fallida. Esta compleja historia cobra vida por obra del reparto liderado por Jesse Eisenberg (Bienvenidos a Zombieland, La red social, Liga de la Justicia, Ahora me ves...) y Claire Danes (Homeland, The Essex Serpent), nominada al Globo de Oro a Mejor actriz de miniserie y el Critics Choice Award a Mejor actriz secundaria en miniserie.

How would you write the story of your life?



Starring Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, and Adam Brody, FX’s Fleishman Is In Trouble is streaming Wednesday on Disney+. pic.twitter.com/Mnf7zeMkJQ — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) February 18, 2023

Junto a ellos también encontramos a otros rostros populares de la televisión como

Lizzy Caplan (Masters of Sex), Christian Slater (Dirty John), Adam Brody (Single Parents, Mrs. América), Josh Radnor (Cómo conocí a vuestra madre, Hunters), Talia Castro-Pozo, Josh Stamberg, Tara Summers y Michael Gaston. Precisamente la labor del reparto ha sido uno de los elementos más laureados por la crítica de Fleishman está en apuros junto con un guion fiel al libro, lleno de diálogos fluidos y verdaderamente ajustados al complejo retrato de una ruptura con hijos.