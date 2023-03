La industria cinematográfica produce tantas cintas a lo largo del año en diferentes países del planeta que nos es difícil, como espectadores, estar al tanto de todos los estrenos. Por suerte, además de los lanzamientos de la cartelera para salas, las plataformas tienen sus secciones de sugerencias y sus rankings de lo más visto en los que podemos encontrar algunas curiosidades como ocurre con la película Sayen.

Se trata de un filme chileno en clave de thriller de acción que llegó a el pasado viernes 3 de marzo y, en tan solo unos días se ha situado en su Top 10. La cuestión más particular de esta película de Amazon Studios es que, se trata de la primera parte de una trilogía que, además, de cara al público español, tiene unos cuantos regalitos en su reparto.

Sayen: sinopsis y reparto de la película de estreno en Amazon Prime Video

En los bosques del sur de Chile, Sayen, una joven mapuche, afronta una situación muy dura. Una empresa trata de hacerse con las tierras de su familia y, ante la negativa que encuentran, acaban asesinado a su abuela. Rota de dolor y con ganas de venganza, Sayen se propone darles caza. En su investigación para encontrarles descubre que sus hostilidades se deben a una peligrosa conspiración liderada por una corporación que está destruyendo no solo terrenos familiares, sino también los ecosistemas locales en toda América Latina, en busca del preciado cobalto.

Es entonces cuando debe tomar una dura decisión: elegir entre alejarse o proteger a los suyos y a otros grupos indígenas de la labor de esa siniestra corporación que amenaza sus tierras y medios de subsistencia. Utilizando su entrenamiento, es capaz de sobrevivir y voltear el juego contra estos intrusos así que, finalmente, asumirá la tarea de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia.

Dirigida por Alexander Witt, Sayen deposita el peso interpretativo en Rallen Montenegro (La isla de los pingüinos, Folil, Vieja viejo) como Sayen, una auténtica justiciera. Pero su tarea heroica en el filme no es posible sin la contribución de Arón Piper (Élite, El silencio) como principal antagonista, aunque él solo representa la acción más directa de todo el equipo de villanos encarnado por los actores españoles Enrique Arce (Toy Boy, La casa de papel) y Roberto García (Oslo en La casa de papel). Completan el reparto Eduardo Paxeco, Roberto García Ruiz, Loreto Aravena, Alejandro Trejo, Camilo Arancibia, Roberto Cayuqueo y Teresa Ramos.