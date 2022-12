La animación es un género audiovisual más que afianzado. Pese a que Disney ha hecho la mayor parte del trabajo relevante de las últimas décadas, cada vez hay más estrenos interesantes en este campo. Desde el anime, la creación digital y el dibujo clásico al stop motion, son múltiples las vías para producir un título interesante que, a la vez, alcance el éxito. Eso es lo que debió pensar Guillermo del Toro. El director y guionista, que hace apenas unos meses estrenó una antología de terror titulada El gabinete de curiosidades, cierra este 2022 con una apuesta muy personal, su particular visión del cuento clásico Pinocho.



La película se estrenó el pasado viernes 9 de diciembre en Netflix y los suscriptores de la plataforma ya han avalado el resultado. Pinocho de Guillermo del Toro se ha colocado como el segundo filme más visto en tan solo un fin de semana. La cuestión es que ahora toca comprender los motivos de este éxito así que repasamos lo más importante de su propuesta, con sinopsis, miembros del equipo y reparto que ha participado en el doblaje.

Pinocho, de Guillermo del Toro: sinopsis y reparto de la película de Netflix

El cineasta ganador del Óscar Guillermo del Toro ha colaborado con el galardonado maestro de la animación cuadro por cuadro Mark Gustafson para reinventar el cuento clásico del mítico niño de madera de Carlo Collodi con una fabulosa obra maestra que lleva a Pinocho a una aventura mágica que trasciende mundos y revela el poder vivificante del amor.

Así presentaba Netflix su nueva película de animación. Lo cierto es hace tan solo unos meses vimos el estreno en live action del Pinocho de Disney, que respetaba mucho la historia de la primera adaptación en dibujos de la factoría. Sin embargo, la versión de Guillermo del Toro retoma la esencia del cuento original, más oscura quizá, llena de detalles maduros y un trasfondo político. Al fin y al cabo, esta versión de 2022 es un musical ambientado en la Italia de 1930.

Para poner voz a los personajes, la versión oficial ha contado con un reparto de excepción, formado por Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) como Pepito Grillo, David Bradley () en la piel de Geppetto y el debutante Gregory Mann como Pinocho. También participan Finn Wolfhard (Stranger Things), Cate Blanchett (Mrs. America), John Turturro (Argylle), Ron Perlman (El callejón de las almas perdidas), Tim Blake Nelson (Godless), Burn Gorman (Pacific Rim), Christoph Waltz (Malditos bastardos) y Tilda Swinton (Dr. Strange).

Pinocho, de Guillermo del Toro: crítica del estreno de animación de Netflix

El cuento original de Carlo Collodi dista bastante de la perspectiva infantil y edulcorada que nos presentó Disney. Incluso aunque Zemekis rebajó el dulce en su reciente versión, no se acerca tanto al relato de 1881 como quizá sí consigue el Pinocho de Guillermo del Toro. Aunque son múltiples los detalles que han tenido que compactar o ignorar para encajar la historia en 1.56h, lo cierto es que el episodio en que el muñeco de madera acaba con los pies quemados y Geppetto tiene que tallarle otros, añade una crudeza a la película que sí se vincula con la obra original.

Más escenas de sufrimiento para el travieso y mentiroso Pinocho anclan firmemente la moraleja del amor y la obediencia de los más pequeños a los consejos y pautas de aquellos que les cuidan, algo que quizá quedaba más claro en el cuento que en las versiones de Disney. Aún así, recordamos que la calificación de Netflix es de mayores de 7 años, pero los niños en casa tendrán que estar preparados para ver a Pinocho pasar alguna que otra penuria ciertamente inquietante.