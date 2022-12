Si hay algún clásico entre los contenidos navideños, por encima de todos está Cuento de Navidad. La obra de Charles Dickens ha sido siempre uno de los relatos al que volver en estas fechas tan señaladas para recordar el verdadero sentido de las navidades. El amor, la empatía, el respeto, la generosidad... son valores que afloran en las celebraciones de fin de año en que la ilusión y la convivencia son los mejores motores de grupos de amigos y familias completas, y todo eso es lo que recuerda su texto a través de una fábula entre inquietante y emocionante. Y son tantas las adaptaciones cinematográficas y televisivas que hay muchas a las que recurrir. Pues bien, este año Netflix nos propone volver a conectar con el espíritu navideño con la adaptación animada Scrooge: Cuento de Navidad.

Desde el viernes 2 de diciembre redescubrimos la historia del egoísta y avaro Ebenezer Scrooge, que en la víspera de Navidad tiene una única y fría noche para afrontar su pasado (y cambiar el futuro) antes de que sea demasiado tarde. Eso sí, en esta ocasión haremos este particular viaje por su vida a través de una película de animación y, además... ¡musical!

Scrooge: Cuento de Navidad: así es la versión de animación de Netflix de 2022

El cuento navideño clásico de Charles Dickens se renueva en esta adaptación musical bajo la dirección de Stephen Donnelly (Bienvenidos a Monster High) con elementos sobrenaturales y viajes en el tiempo. El alma de Scrooge está en juego, ya que solo le queda una Nochebuena para enfrentar su pasado y construir un futuro mejor. Con temas del legendario compositor Leslie Bricusse (ha participado en Víctor o Victoria, Solo en casa 2, Hook y el capitán Garfio) , dos veces ganador del Óscar y caballero de la Orden del Imperio Británico, Scrooge: Cuento de Navidad pondrá a cantar a una nueva generación.

— Netflix Pelis España (@NetflixPelis) November 10, 2022

Para ello, el filme cuenta en su versión original (en inglés) con las voces de actores bregados en el doblaje y, además, varios también tienen experiencia en musicales. Entre ellos reconocemos a Luke Evans (Los crímenes de Pembrookshire) y Sil Van Der Zwan a cargo del mismísimo Scrooge en sus versiones anciana y más joven; Olivia Colman (The Crown) como el Fantasma de las Navidades pasadas, Trevor Dion Nicholas en el papel del Fantasma de las Navidades presentes, Jonathan Pryce (Tales from the Loop) como el difunto socio de Scrooge, Jacob Marley; Jessie Buckley, James Cosmo, Fra Fee, Johnny Flynn, Zaris-Angel Hator, Jemima Lucy Newman como Jen Scrooge, Devon Pomeroy, Giles Terera, Homer Todiwala y Rupert Turnbu.