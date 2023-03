En repetidas ocasiones hemos hecho referencia a nuestra querencia por el thriller como género estrella para consumir en plataformas. Su mezcla de intriga y acción, si además está combinada con personajes carismáticos, atrapan a los espectadores de forma irremediable, convirtiéndolo en un formato perfecto para el maratón, tan adictivo y común en el universo del streaming. Netflix lo sabe, y por eso cada poco tiempo nos sorprende con una nueva película o serie de este tipo. Pues bien, entre sus próximos proyectos hay uno muy goloso que, seguro, sorprenderá a sus suscriptores. En unos meses nos adentraremos en el universo de Zero Day.

La miniserie será dirigida por Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Men and Love & Death), quien ayudará con su visión y estilo visual a construir un thriller de conspiraciones, muy oportuno tras el auge del "negacionismo", tal como ha sido creado por Eric Newman (El vigilante, Narcos, Narcos: México), Noah Oppenheimer (Jackie, The Thing About Pam, The Maze Runner) y el ganador del Pulitzer Michael S. Schmidt, cuyo principal reclamo es su protagonista, pues es la primera vez que da el salto a la televisión.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

📍Protagonizada por Robert De Niro

📍Teorías conspiranoicas

📍Miniserie thriller

📍Creada por Eric Newman y Noah Oppenheim#ZeroDay tiene todos los ingredientes que nos gustan. pic.twitter.com/VIQ6lSqdN9 — Netflix España (@NetflixES) March 2, 2023





Zero Day: reparto de la miniserie de Netflix

Aunque aún se conocen pocos detalles de este proyecto, sí sabemos cuál es el motivo principal por la que los espectadores se lanzarán a verla. Su protagonista tiene la entidad suficiente como para tener un efecto llamada para engancharnos a Zero Day. El ya legendario actor Robert De Niro (El irlandés, Taxi Driver) se lanza a liderar el reparto de la que será su primera serie, en este caso limitada, de la que también será productor ejecutivo.

Pero lo cierto es que este no es el único motivo por el cual Zero Day parece una propuesta interesante. La miniserie plantea una pregunta que está en la mente de todo el mundo: ¿cómo encontrar la verdad en medio de una crisis mundial, especialmente cuando todo parece orquestado por fuerzas que se escapan a nuestro control? Pero no solo eso, pues teniendo en cuenta que, en plena era dominada por las teorías de la conspiración y diferentes subterfugios, ¿podría pasar que algunas de esas fuerzas sean producto, no solo de nuestros propios actos sino, incluso, de nuestra imaginación?

Estas cuestiones serán el punto de partida de Zero Day, una ficción que, si atendemos a su título, va a atender a aspectos del sistema socioeconómico mundial que son desconocidos para el común de los mortales, pero quizá también para los líderes del propio entramado. No en vano, Zero Day (o ataque de día cero, en español), hace referencia a un formato de ataque digital real a una aplicación o sistema que ejecuta código malicioso gracias al conocimiento de vulnerabilidades que son desconocidas para los usuarios y para el fabricante del producto.