Los equipos de cualquier película se embarcan en ese proyecto con la aspiración de hacer un buen producto de entretenimiento, sea trascendente o no, y, quizá, hacerse un hueco en la temporada de premios. Pero, en la cima de todos ellos, está la dorada estatuilla del Oscar. Con esa aspiración han llegado a situarse hasta 10 títulos en la carrera por el galardón a Mejor película y, entre ellas, está Almas en pena de Inisherin (The Banshees of Inisherin).

La película llegaba a la carrera por el Oscar 2023 en un envidiable estado de salud. Se estrenó en el Festival de Venecia, donde Colin Farrell ganó la Copa Volpi al Mejor Actor y Martin McDonagh ganó el Golden Osella al Mejor Guion. Por si fuera poco, en la pasada edición de los Globos de oro 2023 se situó como una de las triunfadoras con tres galardones. Almas en pena de Inisherin se hizo con las consideraciones de Mejor película de comedia, Mejor actor de comedia para Colin Farrell y Mejor guion. Además, su paso por los BAFTA le valió 4 premios, entre ellos Mejor película británica. Con estos precedentes, solo quedaba comprobar cuántas de sus 9 nominaciones de la Academia de Cine se convertirían en Oscar. Finalmente, el filme se ha ido de vació en esta 95 edición de los premios de Hollywood, pero eso no resta valor a su propuesta.

Almas en pena de Inisherin: dónde ver la película nominada a 9 Oscar en 2023

Martin McDonagh lleva décadas entregado a la dramaturgia pero, desde que en 2008 debutó como director de largometrajes con Escondidos en Brujas ya no ha dejado esta faceta. Ahora, casi 15 años más tarde, se ha aventurado con un filme que combina comedia y drama en una historia sobre la ruptura de la amistad entre dos hombres en una pequeña isla de Irlanda. Almas en pena de Inisherin ha acumulado 9 nominaciones a los Oscar 2023 que incluyen las categorías de Mejor película, dirección y guion original. Esto nos parece motivo suficiente para verla. Aunque en Estados Unidos lleva en distribución en salas desde octubre de 2022, en España hemos tenido que esperar hasta el 3 de febrero. Pero, para quienes prefieran disfrutarla en streaming, pasadas unas semanas estará disponible en Disney+.

Almas en pena de Inisherin: sinopsis y reparto de la película

En ella recorremos una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, donde dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas.

Sus principales protagonistas, Colin Farrell (La sangre helada, La seducción) y Brendan Gleeson (Mr. Mercedes, State of the Union), repiten con él tras coincidir en su ópera prima, Escondidos en Brujas. Junto a ellos, completan el reparto Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt, David Pearse, Gary Lydon y Jon Kenny.