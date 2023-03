Después de tres entregas repletas de acción de la franquicia John Wick, todas ellas dejando su propia huella en la taquilla al tiempo que se convertían en favoritas tanto de la crítica como de los fans, la cuarta película ve el regreso de Keanu Reeves, tan convincente como siempre. Mientras que Capítulo 3 - Parabellum intentó mantener la energía y la calidad de sus predecesoras, es John Wick: Capítulo 4 la que devuelve a la franquicia todo su esplendor.

En manos del director Chad Stahelski y los guionistas Shay Hatten y Michael Finch, la ejecución es casi perfecta, sólo lastrada por pequeños contratiempos. El capítulo 4 viene cargado de estilo, brutales secuencias de acción e impresionantes decorados, lo que consolida su posición como una de las mejores secuelas de la franquicia.

'John Wick 4': crítica de la película

En John Wick: Capítulo 4, decidido a obtener su libertad, Wick (Reeves) aprende rápidamente que debe tomarla por cualquier medio necesario. En este último capítulo, John se enfrenta a un nuevo y poderoso enemigo en lugares conocidos y nuevos. Y cuando su viaje obliga a viejos amigos a tomar decisiones incalificables, estas antiguas alianzas les llevan rápidamente hacia un camino de enemigos.

Hasta ahora, el público había visto a Wick enfrentarse a todo tipo de adversidades para sobrevivir un día más en los bajos fondos. Sin embargo, Stahelski y compañía se las arreglan para subir la apuesta en este thriller de acción y riesgo que sin duda mantendrá a los espectadores pegados a sus asientos. Hasta ahora, Wick se ha enfrentado a matones callejeros, enemigos de su pasado y asesinos mortales de todo el mundo. Por lo tanto, es difícil imaginar cómo el equipo detrás del Capítulo 4 podría subir la apuesta. Pero gracias al guion de Hatten y Finch, que equilibra temas como la venganza, la amistad y la supervivencia, la angustiosa historia incorpora emoción de principio a fin y capta con naturalidad la intensidad de las tres entregas anteriores.

A los fans de esta franquicia no les sorprenderán los impresionantes aspectos técnicos como los decorados y la fotografía del Capítulo 4. Y con las diversas localizaciones a las que viaja Wick, como Berlín, Japón y París, la amalgama de estilo cinematográfico y cultura (de los respectivos lugares) deja una huella increíble, y ayuda a sumergir al espectador en la historia. La dirección de Stahelski también brilla con luz propia en esta entrega, en la que consigue poner en práctica una visión creativa que resulta a la vez familiar y novedosa. Y con la innegable e hipnótica música de Bates y Richard y la mezcla de sonido, estos elementos ayudan a mantener el interés al tiempo que aumentan los sentidos para dar como resultado una experiencia satisfactoria para el espectador.

No hace falta decirlo, pero John Wick: Capítulo 4 no se pasa volando, sobre todo debido a su duración de 169 minutos, que es la más larga de la franquicia. Dicho esto, todas las secuencias brutales, los efectos de sonido desgarradores y los diálogos humorísticos merecen la pena. Las angustiosas refriegas entre los asesinos han vuelto a su violento esplendor, y las coreografías de lucha superan las expectativas e incluso consiguen sorprender al espectador. A estas alturas, gran parte de la diversión consiste en ser testigo de qué objeto puede convertir Wick en un arma mortal. Y como se ha visto en las anteriores películas de John Wick, es prácticamente cualquier cosa.

Repleta de grandes logros técnicos y secuencias que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos, John Wick: Capítulo 4 es, sin duda, un gran momento en el cine. Aparte de un pequeño (aunque evidente) obstáculo en los efectos especiales, gran parte de la cuarta entrega se basa en las magníficas coreografías de lucha y las brutales secuencias para mantener el entretenimiento en su punto álgido. Uno de los temas recurrentes en la franquicia es que las acciones tienen consecuencias. Si éste es el mensaje que Stahelski quiere transmitir a los espectadores sobre la longevidad de la franquicia, corran al cine, porque es imposible que esta película les decepcione.