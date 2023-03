Cuando vimos Perdidos éramos conscientes de que no solo estábamos viendo una interesante serie de supervivencia. También nos dábamos cuenta de que esa serie estaba rompiendo moldes y generando una nueva forma de hacer televisión. Salvando las distancias, años después ha tenido algunas herederas como The Wilds, pero quizá la más digna la hayamos encontrado en Yellowjackets. Pero que esto no nos lleve a error, esta ficción tiene un desarrollo y estilo propios, como ya sabrán quienes se engancharon a su primera tanda. Ahora que ya es posible ver la temporada 2 en España, toca pensar en las fortalezas de esta serie.



Creada por Ashley Lyle and Bart Nickerson (Narcos'). Yellowjackets cuenta la historia de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino, que se convierten en las (des)afortunadas supervivientes de un accidente de avión en el medio de la nada. La serie narra el complicado viaje de este equipo hasta convertirse en un clan salvaje. 25 años después, cada una de las supervivientes sigue intentando reconstruir su vida. Esto demuestra que el pasado nunca es realmente pasado y que lo que comenzó en aquel lugar está lejos de acabar.

Yellowjackets: dónde ver la temporada 2 de la serie en España

Del mismo modo que ya ocurrió con la tanda de estreno, vuelve Yellowjackets a Movistar Plus+, uno de los regresos más esperados de la plataforma. El primer episodio de la serie de Showtime está disponible desde el viernes 24 de marzo y, desde entonces, cada viernes, se irá lanzando un nuevo episodio. Y para lo más fanáticos, tenemos una buena noticia. La serie ya ha sido renovada por una tercera temporada que, si sigue el acuerdo de distribución en España, también podría verse en Movistar Plus+.

Yellowjackets: reparto de la temporada 2

Yellowjackets tuvo una buena valoración de su primera temporada. Acumuló 7 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo mejor serie drama, mejor actriz y mejor actriz de reparto. Ganadora de 1 Critics Choice a mejor actriz de drama para Melanie Lynskey (Castle Rock). En el reparto principal está acompañada de la nominada al Oscar y al Emmy Juliette Lewis (Camping), la nominada al Emmy Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything, Miércoles) y Tawny Cypress (Imborrable). Para enriquecer aún más las historias de la segunda tanda, se suman nuevas caras al reparto: Lauren Ambrose (Seis metros bajo tierra, Servant) como la versión adulta de Van, Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) como la versión adulta de Lottie, quienes se convierten en esta segunda entrega en personajes regulares de la serie, junto a Elijah Wood (trilogía de El Señor de los Anillos), que interpreta a Walter, un detective que complicará las cosas a Misty (adulta) en maneras que ella ni espera.