En 1988 se estrenó una película basada en una idea original de George Lucas (saga Star Wars). Con guion de Bob Dolman y la dirección de Ron Howard (Apolo 13, El código Da Vinci) llegó a los cines Willow, una aventura fantástica que inundaba de magia un entorno medieval para contar una historia épica. La prisionera de una hechicera y malvada reina da a luz a una niña que, según una antigua profecía, pondrá fin al reinado del terror. La comadrona consigue sacar al bebé del castillo y la pequeña llega en su cuna, por el curso del río, hasta un pueblo de enanos, donde la niña es adoptada por el valiente Willow. El filme relata el viaje de este héroe fortuito para mantener a salvo a la niña y librarla de la amenaza de la bruja.

Pese a que su funcionamiento en salas no fue todo lo satisfactorio que se esperaba, videoclubs y reposiciones televisivas consiguieron situarla como un clásico ochentero del cine familiar. Ahora, 34 años después, el honorable Willow regresa a nuestras pantallas, esta vez en las de televisores y dispositivos, pues en unos meses podremos disfrutar de la continuación del universo creado por la película en la nueva serie de Disney Plus+ que mantiene el título del filme original.

Este otoño comienza una nueva aventura. ✨ No te pierdas el tráiler oficial de #Willow, una Serie Original protagonizada por @WarwickADavis. Disponible el 30 de noviembre, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/8XUoujAuqn — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 26, 2022

A modo de secuela, Willow nos descubre qué ha sido del intrépido enano, la niña y el resto de amigos que hicieron durante su anterior aventura en estos años. Nostalgia, acción, magia y nuevos enemigos se unen en la serie producida por Lucasfilms para Disney Plus+.

Willow: reparto, tráiler y sinopsis de la serie de Disney Plus+

La nueva serie sobre Willow tiene que celebrar el mayor logro de la ficción, la presencia de su héroe. El actor Warwick Davis (Leprechaun, Harry Potter) repite al frente de la historia como su protagonista, clave para no decepcionar a los fanáticos del personaje. El nuevo argumento ya nos advierte del paso del tiempo, tanto en los territorios de la novela como en muchos personajes, como el protagonista (Davis rodó con 18 años la película y ahora tiene 54), pero también la pequeña Elora Danan, que ahora es toda una mujer. Completan el reparto Dempsey Brik, Amar Chadha-Patel, Ellie Bamber (El escándalo de Christine Keeler), Toni Revolori (Servant), Ruby Cruz y Erin Kellyman (Han Solo, Falcon y el Soldado de Invierno).

Apenas se saben detalles de la trama pero sí podemos anticipar que Willow, ahora convertido en un mago poderoso y experto, tendrá que reunir todo su ingenio una vez más para salvar al reino en una nueva aventura. Lo que sí sabemos es cuándo podremos verle en acción, pues Disney Plus+, que ya ofrece la película original en su catálogo, ha anunciado que la serie estará disponible en la plataforma desde el miércoles 30 de noviembre.