Si bien los programas de cocina tienen muy buena aceptación entre el público, como han demostrado Masterchef, Top Chef o Celebrity Bake Off en nuestro país, las ficciones sobre el universo de los cocineros no habían sido un gran reclamo... hasta ahora. En octubre de 2022 disfrutamos de la particular propuesta de The Bear en Disney+ y, este 2023, ha sido el turno de Netflix. El pasado sábado 8 de abril llegó a la plataforma Hambre, una ficción sobre lo que ocurre en la cocina de un restaurante que ha conseguido colarse en el Top 10 de filmes más vistos.



Esta ficción tailandesa nos invita a conocer un barrio tradicional de Bangkok donde, a través de la actividad de un restaurante de lujo, podemos descubrir cómo funciona una cocina a pleno rendimiento en un lugar de culto a la gastronomía local en el que comer es un placer pero trabajar quizá no tanto.

Hambre: reparto y sinopsis de la película tailandesa que triunfa en Netflix

Dirigida por Sitisiri Mongkolsiri sobre el guion de Kongdej Jaturanrasmee, Hambre nos presenta a Aokhab "Aoy", una joven brillante que lidera el restaurante familiar de noodles, comida callejera local, en un barrio tradicional del casco antiguo de Bangkok. Sin embargo, como cualquier cocinera profesional, aspira a dar un salto en su carrera hacia la alta cocina y, cuando le llega la oportunidad no puede dejarla escapar.

El restaurante de lujo del famoso chef Paul, considerado el número uno de Tailandia, tiene una plaza para ella y, una vez entra en esas cocinas, debe esforzarse al máximo para aprender y ponerse al nivel de los compañeros. Pero el jefe es tan popular, por ingenioso y reconocido, como despiadado. Bajo su tutela, la labor de Aoy allí se convertirá en una tarea durísima. Hambre nos ofrece un retrato de la dificultad que entraña el trabajo en una cocina profesional, con las tensiones que implica, pero también el ánimo de superación y motivador de la protagonista, dispuesta a dejarse la piel para cumplir los estándares y convertirse en una chef de altos vuelos.

Al frente del reparto están Chutimon Chuengcharoensukying como Aoy y Nopachai Jayanama en la piel del chef Peter, aunque les acompañan en el reparto Gunn Svasti Na Ayudhya, Bhumibhat Thavornsiri y Varit Leesavan.