Aunque muchas veces se nos olvide, además de los géneros principales de la ficción, hay otros subgéneros que nos apasionan. Entre ellos, hay uno que se presta mucho a la comedia y que, bien empleado, realmente puede ser fresco y desternillante. Se trata de las road movies, esas películas en que se aprovecha un viaje para hacer una metáfora de un tránsito vital. Eso es precisamente lo que van a hacer las protagonistas del último éxito de Netflix. Te invitamos a descubrir la tronchante aventura de Fuga de reinas.

Esta película mexicana, dirigida por el pamplonés Jorge Macaya, que debuta como realizador, y con guion de Martha Higareda, nos ofrece, a través de un viaje de amigas, una comedia de acción de lo más irreverente que también dejará espacio para la emoción. Te contamos todo lo que debes saber sobre Fuga de reinas, la película que se ha colado en el Top 10 de Netflix.

Fuga de reinas: sinopsis y reparto de la comedia mexicana de Netflix

Cuatro amigas en etapas decisivas de la vida se lanzan a la carretera para escapar de sus realidades y hacer el viaje de sus sueños juntas. La oportunidad parece única puesto que llevan desde el instituto planeando esa experiencia al detalle y, por fin, va a hacerse realidad. El problema es que ya no son aquellas adolescentes pero deberán hacer ese viaje para descubrirlo.

Las cuatro se embarcan en una aventura mucho más alocada de lo que pensaban. De hecho, no pueden imaginarse lo que se les vienen encima... literalmente. Pero en ese trayecto lleno de locuras y anécdotas que recordarán durante años, también harán verdaderos hallazgos sobre ellas mismas y sus respectivas vidas, llegando incluso a encontrar las claves para encarar sus problemas personales.

Martha Higareda (La reina del Sur, Altered Carbon), Paola Núñez (La purga, Resident Evil), Alejandra Ambrosi (Las malcriadas) y Valeria Vera (La casa de las flores) son las cuatro amigas protagonistas de Fuga de reinas, aunque no están solas en esta aventura. Completan el reparto Claudia Pineda, Ricardo Reynaud, Mauricio Isaac, Arturo Barba, Horacio García Rojas y Enrique Arreola.