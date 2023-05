Con tanto drama que hay en el mundo, de vez en cuando nos gusta buscar un rincón de paz en la ficción en el que encontrar un poco de luz y optimismo y eso es lo que nos ofrece Movistar Plus+, responsable de la emisión en España de la serie Todas las criaturas grandes y pequeñas, que estrena su tercera temporada el miércoles 3 de mayo. La ficción, que adapta las novelas semiautobiográficas de James Alfred Wight, más conocido por su pseudónimo James Herriot (1916-1995), también es considerada remake de la serie del mismo título emitida entre 1978-1990 y dirigida por Peter Moffatt (Doctor Who) antes de su muerte. Pero lo cierto, es que no es la única revisión de los libros, pues en 1975 se adaptó también como un telefilme con Anthony Hopkins en el papel de Siegfried Farnon.

En los nuevos 7 episodios, que se ofrecen a razón de uno por semana, volvemos a encontrarnos con James Herriot, el inexperto veterinario que comenzó a vivir aventuras en un pueblecito de la campiña inglesa a finales de los años 30, conquistando a la audiencia británica desde su estreno ya que, en su primera temporada, fue la serie más vista en la historia de Channel 5. Sin embargo, en la tercera tanda, veremos qué ha sido de él y de sus vecinos de Darrowby tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial.







Todas las criaturas grandes y pequeñas: sinopsis y reparto de la temporada 3 en Movistar Plus+

Es primavera en Darrowby y suenan campanas de boda para James (Nicholas Ralph, Reza por el diablo) y Helen (Rachel Shenton, The Colour Room, Una confesión) a medida que ultiman los preparativos de su gran día. Pero los ecos de la Segunda Guerra Mundial y un posible brote de tuberculosis podrían marcar el futuro de todos en el pueblo. Mientras, Siegfried (Samuel West, Slow Horses, The Crown) exigirá a su hermano Tristan (Callum Woodhouse, Los Durrell, Padre Brown) ser más responsable; y la señora Hall (Anna Madeley, Anatomía de un escándalo, Patrick Melrose) seguirá profundizando en su relación con Gerald (Will Thorp, Coronation Street, Doctor Who). ¿Conseguirán los vecinos sobreponerse a las dificultades y acompañar a sus amigos James y Helen en su camino al altar?



Por si no fuera suficiente, la tercera tanda, además, guarda un regalo muy especial para los espectadores más fieles de la serie. Entre sus 7 episodios, el séptimo (y último de la temporada) se corresponde con un tierno especial de Navidad.