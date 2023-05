Sabemos que la fortaleza de las plataformas reside en su oferta de series y películas y, aunque a veces descubrimos gratas sorpresas, es común que nos llamen la atención los estrenos de grandes estrellas y directores. Por ello, algunas como Netflix, ponen muchos esfuerzos en hacerse con proyectos jugosos llenos de rostros famosos. El último fichaje ha sido el de Jennifer Lopez, la cantante y actriz que protagoniza La madre.

Esta película llega a Netflix el viernes 12 mayo, reafirmando la presencia de la actriz y cantante en la plataforma tras el estreno del documental Jennifer Lopez: Halftime el pasado 2022. Además, el lanzamiento de La madre ha generado una casualidad maravillosa para la neoyorkina, puesto que, precisamente, Ben Affleck, marido de Jennifer Lopez, estrena película el mismo día. La diferencia entre ambos proyectos es que La madre es un trepidante thriller de acción y AIR es un biopic.

La madre: el thriller de Jennifer Lopez en Netflix

La madre es una película que no despista con su título. Dirigida por Niki Caro sobre el guion de Andrea Berloff, Peter Craig y Misha Green, lo apuesta todo a la poderosa condición de madre. Ella, interpretada por Jennifer Lopez (Una boda explosiva, Nunca más, La madre del novio), es una asesina eficiente y letal que, en el mayor pico de actividad de su "profesión" optó por proteger a su hija Zoe (Lucy Paez) dándola en adopción. Años después, recluida en la clandestinidad, intenta disfrutar de una vida al margen de la sangre, pero una nueva amenaza se cierne sobre ella y sobre su pequeña. Entonces, "La madre" tendrá que salir de su escondite y recuperar su faceta más mortífera si quiere defender a su hija de unos hombres muy peligrosos que podrían acabar con ambas. La huida y la lucha por su supervivencia, quizá sea una oportunidad para limar asperezas y recomponer una relación que nunca debió destruirse.

Para trasladar esta trepidante trama de acción, La madre cuenta con la ya mencionada Jennifer Lopez a cargo del papel todoterreno de la protagonista, pero no está sola en esta aventura. La acompañan en el reparto Lucy Paez como su hija Zoe, además de Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Joseph Fiennes (El cuento de la criada, American Horror Story), Omari Hardwick (¿Sabes quién es?), Paul Raci, Jesse Garcia, Yvonne Senat Jones, Michael Karl Richards, Olivia Lucas, Noah Crawford, Link Baker y Jay Cardinal Villeneuve (Siren, Altered Carbon).