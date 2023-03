Una vez más, toca apostar por el thriller en plataformas con el último gran estreno del mes de . En forma de serie de 9 episodios llega al catálogo del proveedor de streaming El poder. Esta ficción basada en la premiada novela de la autora británica Naomi Alderman se estrena el 31 de marzo con en lanzamiento de los tres primeros episodios y, a partir de entonces, nuevas emisiones cada viernes, terminando con el final de temporada el 12 de mayo.

A lo largo de la emocional serie de SISTER (Chernobyl) y la showrunner Raelle Tucker (True Blood, Jessica Jones) podremos adentrarnos en un interesante y peligroso viaje, el del ascenso al poder. En diferentes ámbitos veremos cómo afecta la llegada de este privilegio que encierra muchos cambios, a veces positivos y otras destructores. De trofeo a tirana, de marginada a criminal, de solitaria a líder, de alcaldesa a amotinada… ¿Cómo te transformará El Poder?

El poder: sinopsis y reparto de la serie de Amazon Prime Video

El Poder es nuestro mundo, salvo por un giro de la naturaleza. De repente, y sin previo aviso, unas adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad, lo cual las lleva a una situación de responsabilidad que no es fácil de sobrellevar. En ellas estará la decisión de usarlo para el bien... o no. La serie presenta un reparto de personajes extraordinarios desde Londres a Seattle y de Nigeria a Europa del Este, a medida que el Poder evoluciona desde un cosquilleo en sus clavículas hasta una alteración completa del equilibrio del poder del mundo.

La serie está protagonizada por Toni Collette (¿Sabes quién es?, Polizón, Madame) que interpreta a la alcaldesa Margot Cleary-Lopez, junto a John Leguizamo (Chef, Infiltrado, El inocente) como Rob Lopez, Auli’i Cravalho (Vaiana) como Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh (Ted Lasso) como Tunde Ojo, Josh Charles (Away, S.W.A.T. Los hombres de Harrelson, La voz más alta) como Daniel Dandon, Eddie Marsan (Atómica, Sherlock Holmes) como Bernie Monke, Ria Zmitrowicz (Mr Selfridge, El tercer día) como Roxy Monke, Zrinka Cvitešić como Tatiana Moskalev, y Halle Bush como Allie Montgomery, entre otros.