Aunque parezca que la vida de estrellas como Jennifer Lopez son perfectas, también tienen problemas del día a día... con el 'hándicap' de que, encima, puedes tener la mala suerte de que te graben, como le pasó a la cantante durante la última gala de los Grammy cuando mostró su mosqueo a su marido, Ben Affleck. El actor de 'Argo', a pesar de sus dotes interpretativas, no fue capaz de reprimir sus caras de aburrimiento durante la gala, ni siquiera bailó un poquito con ninguna de las actuaciones de la noche... y eso mosqueó de tal manera a JLo que se lo reprochó... sin darse cuenta de que les estaban apuntando con una cámara.



El momento, que fue una de las anécdotas más divertidas de la noche en la que Rosalía se llevó su segundo Grammy, ha pasado ya a la posteridad y se ha vuelto viral en las redes sociales en forma de memes, y es que su cara de no querer estar allí es algo con lo que se ha identificado mucha gente. De hecho, hubo un momento, como decíamos, que incluso su mujer, Jennifer Lopez, se daba cuenta de que ni siquiera ponía de su parte para intentar pasárselo bien y se lo reprochó. Unas palabras que ahora, desde el diario inglés Daily Mail, con un experto lector de labios, han identificado lo que se dijeron.

"Para", parece ser que dice la cantante de 'El anillo'. "Tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado", añade, a lo que Affleck responde: "Podría". Un incómodo momento que terminaba con ella poniendo cara de exasperación y él recolocándose el traje, y que ha quedado ya para la posteridad. Muchos le han criticado, pero otros tantos le han defendido, señalando que este tipo de galas suelen ser largas y tediosas y él, que no suele frecuentar estos eventos y el tipo de música no era lo suyo, no estaría en su salsa, quedando claro que sólo estaba allí para acompañar a su mujer.

A pesar de todo, parece que el ánimo de Ben subió enteros cuando se iba acercando el final, y sobre todo en los descansos, cuando muchos amigos y compañeros del mundo de la música y de la actuación, también presentes, se acercaban a saludar, como Adrien Brody. Sin duda, una noche para recordar para muchos (especialmente por su impactante alfombra roja), pero para olvidar para otros...