Apple TV+ continúa apostando por proyectos cuidados para ampliar su catálogo. Desde el drama a la acción, no hay género que se resista, llegando incluso a acumular ficciones premiadas, como es el caso de 'Ted Lasso' o 'The Morning Show'. Precisamente en la búsqueda de variedad en sus estrenos, el miércoles 24 de mayo lanza la comedia 'Platónico'.



Esta serie, de 10 episodios, ha sido creada, dirigida y escrita por Nick Stoller y Francesca Delbanco y está producida por Sony Pictures Television y Stoller’s Global Solutions. Stoller, Delbanco y Conor Welch son productores ejecutivos junto con los dos actores protagonistas. La comedia, con capítulos de media hora de duración, debuta mundialmente con los tres primeros episodios, seguidos de uno nuevo cada miércoles.



Platonic premieres in 4 days. pic.twitter.com/YP7YplJRaE — Apple TV (@AppleTV) May 20, 2023

'Platónico': sinopsis y reparto de la comedia de Apple TV+

'Platónico' sigue a un par de ex-mejores amigos (y respectivos amores platónicos) que se acercan a la mediana edad. XX (Seth Rogen, 'Los Fabelman', 'Pam & Tommy' ) y XX (Rose Byrne, 'Daños y perjuicios', 'Mrs. America') se reencuentran después de una fuerte pelea que tuvieron hace años. La amistad del dúo se vuelve absorbente y desestabiliza sus vidas con resultados hilarantes. Además de Rogen y Byrne, el elenco principal incluye a Luke Macfarlane, Tre Hale, Andrew Lopez y Carla Gallo.



La serie marca la última colaboración de Apple TV+ y Rose Byrne, quien también protagoniza la aclamada serie original de Apple 'Physical', cuya tercera temporada se estrenará a finales de este año. Por su parte, Rogen también protagonizará una serie de comedia aún sin título para Apple TV+ que escribirá, dirigirá y producirá junto a Evan Goldberg.