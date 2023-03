La concienciación pública de las problemáticas sociales es un asunto político y, por tanto, invade el resto de ámbitos, incluido el cultural. La representación en cine y televisión, por el factor visual, precisamente lo que consigue es visibilidad para cualquier asunto de relevancia. En el caso del cambio climático tenemos un precedente muy reciente, el de la película No mires arriba (2021), aunque la vinculación no parecía tan obvia. Disfrazada de meteorito, la película cuela una crítica feroz a la dinámica de "oídos sordos" e incredulidad ante las múltiples advertencias científicas en base a esta problemática. Pues bien, Apple TV+ tiene una proclama todavía más clara y evidente, la de la miniserie Un futuro desafiante.

Entre la ciencia ficción y el thriller, esta historia aparentemente futurista viene a demostrarnos que, tratándose de cambio climático, quizá no sea necesario poner la vista demasiado lejos para ver los estragos que ya está causando. Con un formato antológico (aunque los capítulos están interconectados) Un futuro desafiante (Extrapolations), del guionista, director y productor ejecutivo Scott Z. Burns (Contagio, Una verdad incómoda, The Report) tiene como objetivo concienciar y entretener de igual manera.

Un futuro desafiante: la serie (no tan) distópica de Apple TV+ con reparto de estrellas

Producida por Media Res de Michael Ellenberg, Un futuro desafiante se estrena mundialmente en Apple TV+ con los tres primeros episodios el viernes 17 de marzo, seguidos de un nuevo episodio hasta completar los 8 que la componen cada viernes hasta el 21 de abril. En ella se llama a la acción presentando un futuro cercano en el que los caóticos efectos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana. Ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia alrededor del mundo explorarán las íntimas y revolucionarias decisiones que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la gente. Cada historia es diferente, pero la lucha por nuestro futuro es universal. ¿Somos lo suficientemente valientes como para convertirnos en la solución a nuestra propia ruina antes de que sea demasiado tarde?

La serie está protagonizada por (en orden de aparición): Yara Shahidi, Kit Harington (Juego de tronos), Daveed Diggs, Matthew Rhys (Perry Mason), Heather Graham, Sienna Miller (Anatomía de un escándalo), Tahar Rahim, Meryl Streep (Solo asesinatos en el edificio), David Schwimmer (Friends), Neska Rose, Judd Hirsch, Cherry Jones, Edward Norton, Michael Gandolfini (Santos criminales), Indira Varma, Diane Lane, Adarsh Gourav, Gaz Choudhry, Keri Russell (The Americans), Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker (El padrino de Harlem), Hari Nef, Eiza González, Tobey Maguire (Babylon), Ben Harper, Murray Bartlett y MaameYaa Boafo.

Un futuro desafiante cuenta con la producción ejecutiva de Burns, Ellenberg, Gregory Jacobs, Dorothy Fortenberry y Lindsey Springer de Media Res. La serie marca una nueva asociación entre Apple TV+ y Media Res, uniéndose a la serie ganadora del premio Emmy, SAG y Critics Choice The Morning Show y la serie ganadora del premio AFI Pachinko.