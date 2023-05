El género de fantasía también tiene cabida en televisión. Cada cierto tiempo un estreno de ciencia ficción con criaturas, magia y leyendas nos sorprende. 'Chino americano' (Disney+) o 'Sombra y hueso' (Netflix) lo demuestran. Por eso no nos extraña que, el jueves 25 de mayo llegue al streaming la nueva serie 'El Grifo'.

La nueva producción de Prime Video está basada en el superventas alemán de fantasía 'Der Greif', firmado por Wolfgang y Heike Hohlbein. Este matrimonio inició su andadura literaria de forma conjunta con la saga 'Luna de Leyenda' (1982-2009) pero a lo largo de los años, además de desarrollar sus carreras en solitario, también sacaron tiempo para editar alguna otra pieza de ficción como este libro que ahora da el salto a la televisión gracias a la adaptación de Sebastian Marka y Erol Yesilkaya.

'El Grifo': sinopsis, reparto y dónde ver la nueva serie de fantasía

Amazon Prime Video es una de las plataformas que mejor ha entendido la importancia de las ficciones de fantasía, apostando por títulos tan variados como 'Samaritan', 'El poder', 'La rueda del tiempo. o 'Carnival Row'. De modo que no supone una sorpresa que apueste por una nueva serie del género, 'El Grifo'.

En ella descubrimos, a lo largo de 6 episodios, qué es exactamente El Grifo, un poder oscuro de otro mundo. En su camino hacia la edad adulta, los tres forasteros Mark, Memo y Becky entran en contacto con un mundo fantástico llamado Black Tower. Así es como entran en contacto con El Grifo, que acaba resultando una amenaza para Mark y todo lo que ama. El reto es difícil, ya que Mark debe aceptar su pesado legado familiar y lanzarse a la batalla para salvar nuestro mundo de las garras del Grifo.

En el reparto encontramos a Jeremias Meyer, Zoran Pingel y Lea Drinda como los jóvenes Mark, Memo y Becky, respectivamente. Les acompañan en esta aventura Sabine Timoteo, Flora Li Thiemann, Yuri Völsch, Samirah Breuer, Thorsten Merten, Sebi Jaeger, Golo Euler, Sebastian Jäger, Theo Trebs, Armin Rohde, Michel Hoppe, Jacob Fliess, Fabian Busch y Lenius Jung.